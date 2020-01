Liberals d’Andorra ha celebrat aquest dimarts al vespre la primera reunió del Comitè Executiu Nacional d’aquest any. La trobada ha servit, entre d’altres, per valorar els primers compassos dels consellers liberals en els nous equips comunals que governen a Andorra la Vella, Encamp, la Massana i Ordino.

Des de les passades eleccions comunals celebrades el 15 de desembre, L’A compta amb representants en les quatre majories comunals de les parròquies abans esmentades. Tot i que els equips acaben d’iniciar les seves tasques, la valoració que s’ha fet és positiva, tant de la feina que s’està duent a terme com de la coordinació que hi ha dins les majories comunals.

D’altra banda, l’Executiva de Liberals d’Andorra ha estudiat diverses opcions per celebrar un Congrés durant aquest any 2020. Aquesta convocatòria ve marcada pels Estatuts del partit que indiquen que “el Congrés serà convocat pel Comitè Executiu Nacional amb caràcter ordinari una vegada cada any”. Tot i que no s’ha concretat cap data, la voluntat dels dirigents liberals és poder celebrar el Congrés abans de les vacances d’estiu encara que no s’ha tancat la porta a quÈ pogués ser a la tardor.

Per últim, Liberals s’ha marcat com a objectiu seguir potenciant les activitats del partit, per seguir fent créixer el projecte liberal al país, sobretot entre els joves, i continuar amb el bon ritme de captació de nous afiliats.