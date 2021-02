Les obres del túnel de Tresponts encaren la recta final

El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Damià Calvet, preveu que el túnel de Tresponts entrarà en funcionament aquesta primavera. La infraestructura ja està pràcticament acabada i les properes setmanes s’enllestiran les instal·lacions internes, en la que és la darrera fase dels treballs.

Damià Calvet, en una visita a la Seu d’Urgell, ha destacat la importància de l’obra i “el compromís del Govern català amb la comarca”. El conseller també ha recordat que “es tracta de la intervenció més rellevant en infraestructures viàries que ha tirat endavant els darrers anys la Generalitat, amb una inversió de més de 35 milions d’euros“.

El nou túnel d’1,3 quilòmetres, molt reivindicat, evitarà que la carretera passi pel congost de Tresponts, que forma el riu Segre entre Montant de Tost i Organyà. Les obres de condicionament a la C-14 també impliquen l’eixamplament i millora del traçat de la carretera per a millorar-ne la seguretat i la comoditat en la conducció. L’actuació vol afavorir la permeabilitat i connectivitat de l’Alt Pirineu, per tal d’enfortir alhora la cohesió territorial. Tot i que estava previst que la infraestructura es posés en marxa a finals del 2020, la pandèmia n’ha alentit el calendari.

Talls intermitents



Amb motiu de les obres, de l’1 de març i fins al 3 d’abril està previst el tall d’un carril (o més) amb pas alternatiu discontinu per treballs i accés a interior de la galeria sud i nord. Els trams afectats estan situats entre el punt quilomètric 162,3 i el 169. Les restriccions seran de les 7 del matí de dilluns a les 7 del matí de dissabte.

Les obres inclouen la construcció del revestiment dels apartadors del túnel, encreuaments de les canalitzacions de serveis, la construcció de l’edifici de control a l’explanada de la boca sud i de la boca nord, i el ferm i drenatge a diversos punts. Al voral actual de la carretera C-14 també s’habilitaran les canalitzacions de comunicacions, telecomunicacions i de control de gàlib.

Projectes a l’aeroport



En un altre ordre de coses, el conseller de Territori ha valorat la importància del conveni subscrit amb el govern d’Andorra respecte a la promoció de l’Aeroport Andorra-La Seu d’Urgell. Així, ha explicat que en el moment de signar la renovació, a finals de l’any passat, ja hi havia converses i contactes amb empreses interessades en operar a la infraestructura. Sobre la possibilitat que hi tingui la base Air Andorra, ha evitat entrar en detalls i ha dit que l’acord entre tots dos països permet vehicular els projectes que es vulguin tirar endavant. Calvet ha remarcat que el camp de vol ha de ser “una oportunitat per al territori”.