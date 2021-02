La necròpsia del llop indica que l’animal va morir per l’atac dels congèneres de la manada

Els responsables de Naturlandia han rebut aquest divendres els resultats oficials de la necròpsia del llop que va aparèixer mort al seu tancat del parc d’animals el passat mes de gener. Segons aquest informe, les ferides indiquen que el llop va ser atacat per altres animals, presumiblement pels seus congèneres, i que en concret va morir per asfíxia, sense detectar-se cap altra anormalitat. S’ha descartat que hagi mort per ofegament a la bassa.

Des de la direcció del parc s’estudiaran els informes que s’han rebut tant per part dels Banders com per part de l’estudi veterinari que s’ha encarregat de la necròpsia, i d’acord amb això es determinarà quines són les accions a prendre, vist que se segueix treballant en el trasllat dels animals als nous destins, en diferents santuaris europeus.

L’informe de l’estudi veterinari realitzat per Govern no ha pogut establir amb exactitud els dies que l’animal feia que estava mort, a causa de l’efecte de la congelació. Tot i això, el gruix de la capa de gel sota la qual va ser trobat el llop, indicaria que l’animal portaria varis dies mort, fet que hauria passat desapercebut pels cuidadors del parc.