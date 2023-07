Lasanya d’espinacs (Getty images)

Aquest és un plat dels que també desperta passions o odi. Bàsicament perquè hi ha persones que no poden veure ni en pintura una cosa tan bona i saludable com els espinacs. Afortunadament, de lasanyes se’n poden fer de mil maneres i per a tots els gustos. Sigui com sigui, avui toca lasanya d’espinacs. Boníssims!

Ingredients:

12 làmines de lasanya

500 grams d’espinacs frescos

400 grams de formatge ricotta

200 grams de formatge mozzarella ratllat

1 ceba petita, picada

2 grans d’all, picats

2 tasses de salsa de tomàquet

1 culleradeta d’oli d’oliva

Sal i pebre al gust

1/2 culleradeta de nou moscada (opcional)





Instruccions:

Preescalfa el forn a 180 °C.

Neteja bé els espinacs i retira les tiges si són molt grans. Pots deixar les fulles senceres o tallar-les en trossos més petits, segons la teva preferència.

En una paella gran, escalfa l’oli d’oliva a foc mitjà. Agrega la ceba i l’all picats i cuina’ls fins que estiguin daurats.

Afegeix els espinacs a la paella i cuina fins que es marceixin. Això t’hauria de prendre uns minuts. Si els espinacs deixen anar massa aigua, la pots escórrer o pressionar les fulles suaument per a eliminar l’excés de líquid.

Afegeix la sal, el pebre i la nou moscada (opcional) als espinacs i barreja bé. Retira la paella del foc i reserva.

En un recipient a part, mescla el formatge ricotta amb la meitat del formatge mozzarella ratllat. Agrega sal i pebre al gust i integra-ho fins a obtenir una consistència suau.

En una safata per a forn de mida rectangular, estén una capa prima de salsa de tomàquet en el fons. Col·loca damunt una capa de làmines de lasanya.

Sobre les làmines de lasanya, col·loca una capa d’espinacs cuits. Després, distribueix una capa de la mescla de formatge ricotta i mozzarella per damunt.

Repeteix els passos 7 i 8 fins a utilitzar tots els ingredients, acabant amb una capa de làmines de lasanya en la part superior.

Aboca la resta de la salsa de tomàquet sobre l’última capa de làmines de lasanya i posa-hi el formatge mozzarella restant per damunt.

Cobreix la safata per a forn amb paper d’alumini i enforna durant aproximadament 30 minuts. Després, retira el paper d’alumini i enforna per altres 10-15 minuts, o fins que el formatge estigui daurat.

Retira la lasanya del forn i deixa-la reposar durant uns minuts abans de servir. Això ajudarà al fet que les capes s’assentin i sigui més fàcil de tallar.