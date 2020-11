L’anàlisi Paying Taxes destaca la competitivitat del sistema fiscal andorrà, en 20a posició mundial

El ministre de Finances, Eric Jover, i el director del Departament de Tributs i Fronteres, Albert Hinojosa, han presentat aquest dimarts els resultats de l’anàlisi del sistema tributari andorrà mitjançant la metodologia Paying Taxes, que permet comparar la fiscalitat que hauria de suportar una empresa mitjana en diferents països, així com la complexitat administrativa associada. Aquesta fórmula, que està desenvolupada pel Banc Mundial com a part del seu estudi Doing Business, utilitza un cas d’estudi sobre una empresa fictícia en les mateixes condicions a tots els països.

En aquest sentit, Jover ha destacat que el Paying Taxes, que en el cas d’Andorra ha realitzat l’auditoria PriceWaterhouseCoopers (PwC) que és qui efectua l’avaluació a tots els països membres del Banc Mundial, permet tenir “una visió objectiva i externa” del sistema fiscal andorrà, promocionar la competitivitat del sistema i identificar possibles millores.

Precisament, tal com ha afirmat Hinojosa, d’acord amb els resultats “globalitzats” del Paying Taxes presentats avui, Andorra se situaria en la 20a posició en el llistat de 191 economies nacionals de tot el món. Entrant al detall, el director de departament ha explicat que aquesta metodologia avalua quatre subelements: càrrega tributària, temps que ha invertit l’empresa a complir amb les seves obligacions fiscals, el número de pagaments i els indicadors post-presentació.

En concret, dels resultats es desprèn que la càrrega tributària al Principat és de 26,5%. És a dir, tal com ha explicat Albert Hinojosa, aquesta és la xifra del total dels guanys de l’empresa “que anirien destinats a pagar impostos i contribucions socials”. D’aquesta manera, Andorra se situa per sota de la mitjana global –40,5%– i dels països de la UE i de l’EFTA –38,9%–. En l’indicador del temps invertit, a Andorra es fan necessàries 135 hores per efectuar les obligacions fiscals, mentre que la mitjana global són 234 hores i de la UE i EFTA, 161 hores. Pel que fa als pagaments, al Principat són 10; la mitjana global, 23; i la UE/EFTA, 10,9. Finalment, en els indicadors post-presentació Andorra obté una puntuació de 77,4 sobre 100, per sota de la mitjana UE/EFTA: 83,1, i per sobre de la global: 60,9. És en aquest punt, ha remarcat Jover, en què el sistema fiscal “ha de continuar millorant”.

Així doncs, les conclusions posen en relleu la competitivitat del sistema fiscal del Principat i demostra que, ha assenyalat Eric Jover, “que la nostra estructura fiscal pot ser un element clau per atreure inversió estrangera”. D’aquesta manera, el ministre de Finances ha posat en relleu que els resultats del Paying Taxes esdevenen “un element de comunicació internacional per afavorir la inversió estrangera”. A més, ha afegit, “és una eina de millora continua per fer cada cop més competitiu el nostre sistema fiscal”.