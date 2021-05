L’Ajuntament de la Seu i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell presenten el projecte Pirineu Outdoor

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, la presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Josefina Lladós, i el regidor d’Esports de l’Ajuntament urgellenc, Carlos Guàrdia, han presentat aquest migdia al Parc Olímpic del Segre el nou projecte Pirineu Outdoor.

“Avui estem molt contents de presentar el primer pas d’un projecte que creiem que serà molt important per tot l’Alt Urgell com és Pirineu Outdoor, que pretén ser una iniciativa que aglutini dos dels grans actius que tenim al territori com són l’esport i el patrimoni natural, amb milers de corriols, camins i senders”, ha avançat l’alcalde de la Seu d’Urgell. “Amb Pirineu Outdoor volem convertir el Parc Olímpic del Segre en el centre neuràlgic de la BTT, del ciclisme de carretera, així com també de la bicicleta inclusiva, i del senderisme i la marxa nòrdica, per a totes les edats i per a tots els nivells, un espai totalment inclusiu”, ha remarcat Jordi Fàbrega.

Tal i com ha explicat l’alcalde urgellenc, avui s’ha posat en marxa la primera part de Pirineu Outdoor, concretament la pàgina web que actualment recull més de 2.000 quilòmetres de rutes senyalitzades de BTT, ciclisme de carretera i senderisme. Aquest projecte, que arrenca avui, anirà creixent amb la incorporació de noves ofertes per la pràctica d’aquests esports a la nostra comarca. “És un projecte que lliga molt amb aquesta vocació de ser Ciutat d’Esport, característica que ens ve de la consolidació del Parc del Segre amb la celebració dels Jocs Olímpics del 92 i que completem amb la posada en marxa d’INEFC-Pirineus aquest pròxim setembre”, ha reblat Fàbrega.

Alt Urgell, un referent en l’esport a la natura

Per la seva part, la presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Josefina Lladós, ha remarcat que Pirineu Outdoor té com a base un projecte -que va néixer l’any 2002- de rutes de bicicletes de muntanya. “El Consell Comarcal hi va apostar des del principi juntament amb les oficines de turisme dels nostres municipis i el Parc del Segre. Tot això ha anat evolucionant amb la incorporació de diferents modalitats de bicicletes que també troben en els camins de la comarca de l’Alt Urgell un espai fantàstic per poder circular i conèixer un entorn natural privilegiat”, ha explicat Lladós. “És molt interessant per l’Alt Urgell esdevenir una comarca pionera i una comarca referent en l’esport perquè tenim un entorn natural privilegiat i probablement sigui dels més desconeguts de Catalunya, i amb Pirineu Outdoor fem un nou pas d’aquest projecte que ve de lluny”. La presidenta de Consell Comarcal alturgellenc ha afegit que “Pirineu Outdoor no només englobarà la bicicleta sinó també el senderisme, modalitat esportiva que inclou el projecte Camina Pirineus del qual en sortirà una gran xarxa de comunicació entre molts nuclis de la comarca tot recuperant antics camins”.

Un altre punt a destacar ha estat la feina portada a terme per bikers del territori en la recuperació, senyalització i registre de tracks d’aquestes rutes en BTT, que s’ha pogut finançar a través de la taxa turística que es recapta a la comarca.

Pirineu Outdoor: espai físic i digital de referència

Carlos Guàrdia, regidor d’Esports de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, ha explicat que la idea d’aquest projecte sorgeix després que algunes persones aficionades a la bicicleta i al senderisme fessin arribar un parell de reflexions: una, que l’Alt Urgell té unes aptituds excel·lents per a la pràctica de les activitats esportives en el medi natural diferents d’altres valls pirinenques que ofereix unes possibilitats paisatgístics per a la pràctica de la BTT i les activitats a peu; i l’altra, que calia fer alguna actuació per millorar les infraestructures i equipaments associats o que possibiliten la pràctica d’aquesta modalitats esportives no motoritzades, i per fer-ho més competitiu. “El Servei Municipal d’Esports de la Seu d’Urgell va voler compartir aquestes reflexions amb la resta d’actors públics comarcals que participen d’aquestes activitats esportives al medi natural com són Turisme Seu, Parc Olímpic del Segre i Turisme Alt Urgell per posar en comú com fer-ho, i aquest és el punt de partida de Pirineu Outdoor”.

El regidor d’Esports ha recalcat que Pirineu Outdoor es crea a partir d’un centre de BTT ja existent per reconvertir-lo en un espai de referència per a la mobilitat no motoritzada, lligada a l’activitat esportiva i turística, bàsicament en bicicleta (BTT, bicicleta de carretera i altres) i a peu (senderisme i marxa nòrdica), amb una visió comarcal, respectuosa amb l’entorn i amb criteris d’accessibilitat perquè sigui un projecte inclusiu. “Tot això acompanyat d’uns itineraris que transcorrin per terrenys públics, amb un manteniment al darrere, que estiguin senyalitzats i que siguin atractius i que donin resposta a les noves demandes socials en l’àmbit del lleure, l’esport i del turisme”, ha subratllat Carlos Guàrdia. “Conseqüentment, el nom també l’havíem de canviar, i amb l’ajuda de Juanjo Jarauta i Pep Forn ens vam proposar la idea d’incorporar el nom de Pirineu Outdoor”.

D’altra banda,Pirineu Outdoor no només es converteix en un espai de referència físic sinó també digital. Tota aquesta informació que es genera a través d’aquest nou projecte està disponible de manera online a través del web www.pirineuoutdoor.com



El punt de partida de Pirineu Outdoor doncs és la seva part digital, per més endavant crear un espai físic d’acollida, informació i serveis al Parc Olímpic del Segre.

Actualment la pàgina web recull més de 2.000 quilòmetres de rutes senyalitzades a l’Alt Urgell per gaudir-les en BTT i altes modalitats de bicicleta i senderisme.

Tant aquest espai web com tot el projecte en si són elements vius que aniran creixent amb la incorporació de més rutes, altres modalitats d’activitats en la natura i d’entitats o iniciatives de l’àmbit privat que es vulguin sumar al camí que avui s’inicia.