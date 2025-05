La Xarxa de Dones Parlamentàries celebra l’assemblea constitutiva

Assemblea constitutiva de la Xarxa de Dones Parlamentàries del Consell General (Consell General)

La Xarxa de Dones Parlamentàries ha celebrat aquest dilluns, a la tarda, la primera Assemblea General constitutiva. Actualment, s’han inscrit a la Xarxa 41 de les 57 dones que ho podrien fer. La subsíndica general, Sandra Codina, ha remarcat la importància de comptar amb l’experiència de les exparlamentàries i de poder intercanviar vivències.

En aquesta primera trobada s’ha acabat de conformar el Comitè Executiu, que s’ha constituït per a la durada d’aquesta legislatura. Segons va acordar la Junta de Presidents el passat mes d’abril, la presidenta és la subsíndica general, Sandra Codina; la vicepresidenta, Maria Àngels Aché i Susanna Vela és vocal. Avui s’han incorporat al Comitè les dues exparlamentàries que van presentar candidatura. Així, Sílvia Bonet passa a formar part del Comitè com a secretaria i Mariona González, com a darrera vocal.

A més, s’han votat diferents aspectes de la dinàmica de funcionament intern de la Xarxa, com la participació activa i la comunicació de les membres amb el Comitè Executiu. També s’han traslladat alguns dels principals objectius de la Xarxa, que són incentivar la participació política de les dones, crear vincles amb la societat civil i guanyar rellevància a nivell internacional. La subsíndica ha remarcat que aquest projecte té la “responsabilitat de legislar des d’una perspectiva femenina”. La pròxima Assemblea General ordinària està prevista per al 30 de juny per a tractar l’elaboració de la proposta d’objectius i activitats per als pròxims mesos.