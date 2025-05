Karate: El KOAK reprèn la tecnificació mensual amb intensitat

Una imatge dels joves karatekes (Karate Xavi Andorra)

Aquest cap de setmana ha tingut lloc a Escaldes-Engordany una nova edició del KOAC (Karate Orientat a l’Alta Competició), el programa de tecnificació mensual impulsat per Karate Xavi Andorra. L’activitat reuneix joves karateques en dues sessions consecutives, dissabte i diumenge, amb l’objectiu de continuar treballant la preparació específica per a la competició.

El KOAC es divideix en dos grups segons l’edat: el grup dels petits, amb participants d’entre 8 i 11 anys, i el grup dels grans, destinat a esportistes d’entre 12 i 16 anys. Cada grup realitza dues hores d’entrenament per dia, centrades en la millora tècnica, tàctica i física.

El projecte s’ha convertit en una peça estructural i ha contribuït a la formació de competidors amb presència en proves nacionals i internacionals. La pròxima sessió ja serà al juny, el cap de setmana del 14 i 15 de juny.

La tecnificació ha arribat en un mes de gran activitat per al club. El passat 10 de maig es va disputar el Trofeu Primavera, marcat per una fita històrica: per primera vegada, els tres clubs de la franquícia Karate Xavi Andorra van copar el podi de la competició, aconseguint la primera, segona i tercera posició.

L’endemà, 11 de maig, es va celebrar també el Topkata, completant un inici de mes molt intens per als equips de la casa. En aquest context, la sessió del KOAC d’aquest cap de setmana ha servit per a donar continuïtat al treball formatiu.