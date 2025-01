La Seu vol promocionar el municipi des de l’aeroport

Carmen Galindo, Óscar Madrid i Gemma Tó a l’aeroport Andorra-La Seu (Aj. la Seu)

La tinent d’alcalde i regidora de Turisme de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Gemma Tó, ha visitat aquest matí de dimarts les instal·lacions de l’aeroport Andorra-La Seu d’Urgell on ha mantingut una reunió amb el director d’aquesta infraestructura aeroportuària, Óscar Madrid. En la trobada, on també hi ha participat la directora de Turisme Seu, Carmen Galindo, ha servit per a poder iniciar treballar conjuntament, Ajuntament i aeroport, en promocionar turísticament la Seu d’Urgell i el territori.

Gemma Tó explica que en aquesta primera reunió amb el director Óscar Madrid “hem valorat de quina manera podem donar a conèixer als usuaris de l’aeroport la nostra ciutat i el nostre territori, així com la seva oferta turística”. Tó agraeix la bona acceptació per part del director de l’aeroport Andorra-La Seu d’Urgell davant la proposta de l’Ajuntament urgellenc de col·laborar en la promoció turística del municipi.