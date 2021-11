La Seu se suma al Dia Internacional per l’eliminació de la violència ver les dones

Aquest dijous al matí ha tingut lloc a la sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell l’acte commemoratiu del 25N, Dia internacional per l’eliminació de la violència ver les dones.

En aquest acte commemoratiu i reivindicatiu hi ha pres part l’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, i la coordinadora territorial a Lleida de l’Institut Català de les Dones, Carme Castelló, que han realitzat la benvinguda institucional al públic assistent.

Seguidament, la tinent d’alcalde d’Atenció a les Persones i regidora de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de la Seu, Marian Lamolla, juntament amb la presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Josefina Lladós, han llegit en veu alta el Manifest del 25 de Novembre de 2011 de la Generalitat de Catalunya*.

L’acte del 25N s’ha clos amb una lectura dramatitzada de poemes de diverses autores, sota el títol, La boca descosida, a càrrec de la rapsoda Alba Mascarella.

Amb aquest acte institucional, juntament amb l’exposició itinerant “Lliures i sense por. Esborrem les violències sexuals”, que es podrà veure als tres instituts públics de l’Alt Urgell; i un taller per abordar el problema dels masclismes i el patriarcat i la resposta que es pot donar des dels feminismes, facilitat per Fil a l’agulla, adreçat a nois cis -o cisgèneres-, la Seu d’Urgell i la comarca de l’Alt Urgell han renovat, un any més, el seu compromís per la igualtat i contra les violències masclistes.