L’Agència Europea del Medicament dona llum verda a vacunar de la Covid els infants d’entre 5 i 11 anys

L’Agència Europea de Medicaments (EMA) avala la vacuna de BioNTech i Pfizer per als infants d’entre 5 i 11 anys. El Comitè de productes medicinals per a l’ús humà (CHMP) de l’EMA, l’organisme que ha donat el vist-i-plau, recomana, això sí, una dosi inferior a l’administrada a partir dels 12 anys, de 10 micrograms en comptes de 30 micrograms.

S’inocularia amb el mateix sistema de dues dosis injectades al braç amb tres setmanes de diferència.

L’estudi fet pel CHMP ha conclòs que la resposta immunitària dels infants d’entre 5 i 11 anys, amb la dosi inferior, és similar a la que es genera en el grup d’edat de 16 a 25 anys.

Les proves es van fer amb una mostra de 2.000 infants d’entre 5 i 12 anys. Dels 1.305 que van rebre la vacuna, tres van desenvolupar la Covid. Mentre que dels 663 que van rebre placebo, setze van desenvolupar la malaltia.

D’aquí en surt una efectivitat del 90,7%, per bé que l’EMA, en el seu comunicat, explica que la taxa real d’efectivitat està entre el 67,3% i el 98,3%.

La decisió de l’autoritat sanitària europea arriba quan ja s’està immunitzant els infants en altres països. És el cas dels Estats Units, on es va autoritzar per a aquest grup de població el 30 d’octubre.

La FDA, l’autoritat sanitària estatunidenca, va determinar, després d’analitzar les dades aportades per les farmacèutiques, sobretot aquelles que feien referència a possibles efectes secundaris per als nens, que no se n’havia detectat cap de seriós.

Segons l’EMA, els efectes secundaris més comuns en els infants són els mateixos que en els adults: dolor en el lloc de la punxada, que pot presentar vermellor i inflamació, i també cansament, mal de cap, dolor muscular i calfreds.

Aquests efectes acostumen a ser moderats i disminueixen al cap d’uns dies, afegeix la nota informativa de l’EMA, que afegeix que el CHMP ha conclòs que els beneficis de vacunar els infants de 5 a 11 anys superen els riscos, sobretot en aquells que tinguin alguna condició que els predisposi a uns efectes severs de la Covid-19.

Ara, l’EMA traslladarà la seva recomanacio a la Comissió Europea, a qui correspon adoptar la decisió final.

