La Seu: Per Nadal, visita guiada, un joc i un taller d’impremta a l’Espai Ermengol

Cartell anunciant les activitats de Nadal a l’Espai Ermengol (Aj. la Seu)

La programació nadalenca del Món Màgic de les Muntanyes de la Seu d’Urgell inclou tres activitats organitzades per l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat: una visita guiada, un joc i un taller d’impremta. La primera proposta serà aquest proper dissabte, 21 de desembre, a les cinc de la tarda, amb la sortida guiada: ‘200 anys, d’una nit de Nadal a la Seu’.

La visita s’emmarca històricament després de tres anys d’haver finalitzat la Guerra del Francès, quan el país tot just es recuperava d’aquell sotrac. Durant el 24 de desembre de 1817 la gent anava i venia dels oficis religiosos, les atxes del carrer romandrien enceses més estona, mentre els urgellencs s’afanyaven per a preparar la nit de Nadal.

L’activitat té una durada d’una hora i mitja, aproximadament. La inscripció té un cost de 4,50€ per persona.





Tarda de joc: ‘La vigília de Nadal, a la I Guerra Mundial’

La segona proposta nadalenca que s’ofereix per aquestes festes de Nadal tindrà lloc dissabte, 28 de desembre, a les cinc de la tarda, al mateix Espai Ermengol, amb el joc ‘La vigília de Nadal, a la I Guerra Mundial’, a càrrec de Revolution Larp.

En aquest joc, els participants representaran un soldat al front occidental de la Primera Guerra Mundial, i viuran el moment de desconcert abans que passi la treva, es cantaran nadales, coneixeran els soldats del bàndol contrari, s’agermanaran amb l’enemic. I compartiran la seva història amb altres soldats i aprendran què significa ser persona. Però, abans que s’acabi la nit, algú recordarà als participants d’aquest joc que, malgrat tot el que és bo d’aquell moment, seguiran sent enemics, la guerra no s’ha acabat i tots els actes tenen conseqüències.

Passats cinc mesos en què va començar la Gran Guerra, els soldats veuen com la promesa que la guerra hauria acabat per Nadal, no s’ha complert. Ara es troben al front, lluitant contra un enemic. No obstant, passarà una cosa que serà coneguda com la treva de Nadal.

Els participants del joc ‘La vigília de Nadal, a la I Guerra Mundial’ viuran aquest petit gran miracle, un relat sobre les conseqüències de la guerra i el valor de la vida humana. Però, això no serà tot, ja que en aquesta història els soldats no estaran sols al front i, com tot conte de Nadal, tindrà un pessic de màgia.

Aquest joc tindrà una durada de dues a tres hores, aproximadament. L’activitat està a dreçada a persones majors de 18 anys. Es disposa de 12 places. El preu de la inscripció és de 5€ per persona.





‘La meva carta als Reis Mags’, taller d’impremta amb el mètode Freinet

La tercera i darrera proposa de l’Espai Ermengol per a aquestes dates serà dissabte, 4 de gener, a la plaça Sant Roc, sota el títol ‘La meva carta als Reis Mags’. Es tracta d’un taller d’impremta amb el mètode Freinet*, a càrrec d’Andreu Saiz amb la col·laboració de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell.

L’activitat parteix de set quaderns escolars que, seguint el Mètode Freinet, que van realitzar nens i nenes de l’Escola de Fígols d’Organyà durant el curs escolar 1935-1936 i que avui es troben custodiats a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell (ACAU). Aquest mètode va suposar una gran innovació educativa durant la Segona República, ja que es fonamentava en el text lliure a través de l’ús de la impremta a les aules. Era una concepció vinculada als valors de l’escola republicana i als corrents de la renovació pedagògica.

Aquests quaderns foren editats en versió facsímil l’any 2022 amb el nom de “Narieda, la veu dels nens i nenes amb lletra d’impremta. Escoles de Fígols 1935-1936″, en el marc d’un projecte de recerca i difusió encara en actiu a càrrec de l’Associació Lo Caliu Figolà, l’Ajuntament de Fígols i l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell.

Aquesta és una activitat familiar, que és gratuïta, s’adreça a nens i nens de 6 a 12 anys d’edat. Es disposa d’un total de 12 places.



Val a dir que per a poder participar en qualsevol de les tres activitat de Nadal que proposa l’Espai Ermengol cal fer inscripció prèvia a: agenda.laseu.cat/espaiermengol/.





*Recursos de context per saber més sobre la metodologia Freinet:



Descàrrega del llibre amb l’edició facsímil dels quaderns escolars NARIEDA: https://xac.gencat.cat/web/.content/xac/01_continguts_arxius_comarcals/ac_alt_urgell/01_home_acau/noticies/2023.02.14_Jocs_Florals_Roca_Narieda/NARIEDA_FACSIMIL_AR.pdf.

Visualització d’un taller sobre el mètode Freinet: https://www.youtube.com/watch?v=9fYUO6m86CU.