La Seu: Les Jornades de Conservació del Medi Natural se centraran en la relació entre natura i salut i benestar de les persones

El cartell anunciador de les jornades

La Seu d’Urgell celebrarà el cap de setmana del 16 i 17 de novembre les 3es Jornades de Conservació del Medi Natural Alt Pirineu i Aran que enguany se centraran en la simbiosi que existeix entre la conservació de la natura i la salut i benestar de les persones. En la presentació d’aquesta tercera edició, l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, ha destacat que aquestes jornades van posicionant el municipi de la Seu d’Urgell “com un referent en la divulgació per a la conservació del medi natural a nivell de Catalunya, i que volen aportar el seu gra de sorra en aquest canvi de paradigma per a poder protegir i gestionar de manera racional els nostres sistemes naturals”.

D’altra banda, el primer tinent d’alcalde i regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament urgellenc, David Servat, ha remarcat la importància de l’organització d’aquestes jornades. “Ajuden a divulgar i a conscienciar tant a la ciutadania com a l’administració de com cal conviure amb l’entorn natural privilegiat que gaudeix la Seu. Com s’ha de gestionar l’urbanisme, els boscos i el medi natural que ens envolta per a mantenir l’equilibri dels ecosistemes, i així fer front als efectes del canvi climàtic com la sequera”.

Al respecte, l’alcalde de la Seu ha avançat que des de l’Ajuntament s‘està treballant en la redacció d’un pla estratègic pel que fa a la gestió dels parcs i jardins de la ciutat.





Protegir la natura, protegir la nostra salut

“L’objectiu d’aquesta tercera edició, ha remarcat el director de les Jornades, David Manzanera, és el de posar en valor que la conservació de la natura va molt lligat amb el nostre benestar i la nostre salut”.

La pèrdua de contacte habitual amb la natura és un factor que afecta directament a partir malalties i trastorns físics i mentals com ara l’obesitat, la diabetis, la hipertensió o la depressió. “El canvi climàtic afecta no només a la conservació del bosc sinó que també té una repercussió cada vegada més directa cap a la nostra salut”, ha subratllat Manzanera, qui ha reblat que “cada vegada hi ha més estudis que demostren que protegit la natura és protegir la salut i el benestar de les persones”.





Conferència inaugural de José Luís Gallego

Enguany, la conferència inaugural de les Jornades de Conservació del Medi Natural Alt Pirineu i Aran anirà a càrrec del prestigiós naturalista i periodista ambiental José Luís Gallego.

El programa de les jornades compta amb tres taules rodones i una sortida guiada. Així, dissabte 16 de novembre tindrà lloc la dedicada a la conscienciació ambiental, on hi destaca la participació de l’ambientòloga Mireia Vilaseca, que compartirà taula amb Joan Morales, director de la revista Descobrir, Ana Morton, professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, i Eloi Barrera, periodista de Catalunya Ràdio; i una segona, que versarà sobre natura i salut, a càrrec de Mariona Ferrándiz, de Creaf i Replantegem, Ferran Campillo, de PEHSU.CAT, i Juli Mauri, biòleg especialitzat en zoologia.

Per al diumenge, 17 de novembre, la taula rodona se centrarà en boscos i salut, amb les intervencions de Víctor Martin Font, de Desconnexions, i Jordi Faus, de CEINR. Les jornades finalitzaran amb una passejada de bosc que anirà a càrrec del mateix Víctor Martin Font.

Per a assistir a aquestes jornades cal fer inscripció prèvia des del web de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell: www.laseu.cat. La inscripció és gratuïta. A més a més, es podran seguir per streaming.





Fira de natura

En paral·lel, durant tot el cap de setmana del 16 i 17 de novembre se celebrarà la Fira de Natura, que enguany s’amplia respecte l’edició passada, i que tindrà lloc a la plaça de les Monges, a tocar de la sala la Immaculada, espai on tindran lloc les jornades.

La fira comptarà amb la presència de productors i associacions ambientalistes que oferiran tallers naturalistes i tastos de productes elaborats amb fruits forestals, tot adreçat al públic en general que vol conèixer com implicar-se amb la conservació del medi natural. A més, també hi haurà una exhibició d’escultures de fusta tallades amb motoserra a càrrec de Molta Viruta.





Cinema, pardelajada exprés i alliberament de fauna

Les jornades també comptaran amb una sessió de cinema amb la projecció de la pel·lícula ‘Breathe Mom’, film seleccionat al Suncine Festival, el certamen cinematogràfic dedicat al medi ambient més important d’Europa. Serà dissabte, a un quart de vuit del vespre, a la sala la Immaculada. Les places són limitades.

Diumenge, a la plaça de les Monges, tindran lloc també dues activitats per a tots els públics. A les 7.30 del matí es realitzarà una pardelajada exprés, a càrrec d’Aubèrria (per a participar-hi cal inscripció prèvia); i a les 12 de migdia el Cos d’Agents Rurals realitzaran un alliberament de fauna.

Val a dir que aquestes jornades també es faran arribar als centres educatius de la Seu d’Urgell a través de diverses activitats amb l’objectiu d’aproximar la importància de la conservació del medi natural als més joves.