La Seu espera comptar amb l’ajut dels Next Generation per a la reforma de la residència del Sant Hospital

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha presentat la documentació necessària per a aspirar als fons Next Generation per dur a terme la reforma de l’actual Residència de gent gran de la Fundació Sant Hospital. Els treballs es faran a la segona i la tercera planta del centre mèdic urgellenc, situat al peu del passeig Joan Brudieu.

L’alcalde de la Seu i president de l’FSH, Francesc Viaplana, ha explicat a RàdioSeu que “aquesta és una obra del tot necessària per a adaptar i millorar el confort de les habitacions”, que guanyaran tant en qualitat com en quantitat. Concretament, s’augmentarà l’oferta actual en nou places. Viaplana indica que aquesta xifra és insuficient per a donar resposta a tota la demanda actual, però, valora que “qualsevol augment de places és benvingut” i espera que es pugui seguir amb aquesta tendència a l’alça a curt termini.

Ara, el consistori està en espera de la resolució per a saber si reben aquest ajut i poden tirar endavant les obres. El batlle urgellenc espera que la resposta sigui favorable, perquè “es tracta d’una obra important”.

Aquest mes passat, a l’acte de lliurament de signatures per a la construcció d’un nou centre residencial públic a la Seu, Francesc Viaplana ja va avançar que per aquelles mateixes dates -finals de juliol- s’acabava el termini per a lliurar el projecte i aspirar, així, a rebre l’ajut per a les obres de la residència actual. Viaplana també va avançar que, de cara a la propera convocatòria dels Next Generation, l’Ajuntament presentarà “un projecte per a poder construir l’equipament residencial per a la gent gran a l’Horta del Valira”.

Petició veïnal

La Plataforma Pro Residència de la Seu d’Urgell ha recollit els darrers mesos gairebé 3.800 signatures per a demanar la construcció d’aquesta residència de nova planta. Un suport molt elevat tenint en compte la població tant de la ciutat com de l’Alt Urgell. Per això, el col·lectiu ha animat l’Ajuntament a fer servir aquesta quantitat de signatures com a argument davant de les administracions superiors per a aconseguir, com més aviat millor, que el projecte tiri endavant i es faci realitat, perquè consideren que és una de les principals necessitats que té actualment tant la Seu com la comarca.

Viaplana els va respondre que tant l’equip de govern com els grups municipals de l’oposició comparteixen que aquesta qüestió és una “prioritat, per a poder pal·liar aquesta necessitat de places públiques per a la nostra gent gran”. L’alcalde hi afegia que aquest suport veïnal els “ajudarà per a evidenciar aquesta necessitat davant de la Generalitat de Catalunya”. Una petició que, recorda, ja han traslladat anteriorment al Govern català “en més d’una ocasió”.