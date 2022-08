Concert, monòleg, quiz comunitari i punxadiscos a la Seu d’Urgell amb Bunyol TV

En el marc dels actes previs a la festa major 2022 de la Seu, l’Ateneu de l’Alt Urgell i Bunyol TV, un col·lectiu de joves lesbianes i bisexuals d’arreu de Catalunya, organitzen aquest dimecres, 24 d’agost, a partir de les set de la tarda, un conjunt d’actes de caràcter no mixt. Els actes se celebraran a l’ateneu, al carrer Capdevila, 6.

L’esdeveniment està obert a totes les noies i dones, amb la intenció de suposar un espai “còmode i segur” per a totes les assistents. El programa començarà a les set del vespre, amb un concert acústic a càrrec de Maio. Tot seguit, a les vuit, es durà a terme un quiz comunitari al voltant de la cultura lèsbica, conduït per Queralt Guinart i Vero Guapa. A dos quarts de deu de la nit, hi haurà un monòleg de la humorista Ana Polo. El programa es completarà amb punxadiscos (PD’s) sorpresa.

Bunyol TV

Bunyol TV es defineix com “una tele en línia radicalment descentralista, improvisada i ‘bollera’”. El projecte el lideren joves lesbianes i bisexuals que busquen donar visibilitat a les identitats i sexualitats dissidents, des d’una perspectiva pròpia i en català, arrel de la mancança de representació que detecten en el context audiovisual català.

Ho fan a través d’un canal de creació de contingut, a Instagram (@bunyol_tv), amb seccions com entrevistes, consultoris sobre relacions amoroses o videoblogs per a desfer clixés i oferir informació des d’una perspectiva política i feminista. També promouen actes en municipis d’arreu de país, per a difondre aquesta cultura d’una manera lúdica i festiva i generar comunitat. Aquesta és la primera activitat que duen a terme en territori pirinenc.