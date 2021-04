La Seu d’Urgell organitza “Llegendària”

La Seu d’Urgell organitzarà el dissabte 17 d’abril l’esdeveniment cultural “Llegendària”, relacionat amb la festivitat de Sant Jordi. La proposta compta amb la implicació del comerç, entitats i institucions culturals i educatives de la ciutat. El programa inclou diferents accions lúdiques i culturals, que tindran com a epicentre el carrer dels Canonges, en ple centre històric de la capital de l’Alt Urgell.

Una de les iniciatives previstes és la decoració amb lletres gegants de diferents punts de la ciutat, gràcies a la col·laboració d’associacions de mares i pares i d’altres col·lectius urgellencs. Per la seva part, la Unió de Botiguers de la Seu d’Urgell (UBSU) instal·larà un punt lúdic i decorarà amb diferents temàtiques els aparadors dels establiments comercials.

La regidora d’Infància i d’Educació de l’Ajuntament urgellenc, Núria Tomàs, especifica que “enguany, malgrat que totes les restriccions de la COVID-19 es tornarà a celebrar la diada de Sant Jordi”. I hi afegeix: “Per això hem volgut que els més petits puguin gaudir d’activitats culturals al voltant de la diada, els llibres i els contes”.

Temàtica de Sant Jordi

La proposta principal de la primera edició de Llegendària tindrà lloc dissabte 17 d’abril al carrer dels Canonges, a través del personatge de l’Agustinet, la mascota de la Biblioteca Sant Agustí, un monge que hi viu i que és l’encarregat de fomentar la lectura entre els infants que la visiten.

La decoració del centre històric inclourà elements relacionats amb el món dels contes i amb la llegenda de Sant Jordi. En aquest sentit, les escoles de la Seu han creat diferents relats plens d’aventures, fent servir com a protagonista l’Agustinet. També hi haurà dracs confeccionats per l’Associació de Veïns i Botiguers del Casc Antic de la Seu d’Urgell, que evocaran la llegenda del patró de Catalunya. D’altra banda, durant tota la jornada, els llibreters del municipi vendran contes infantils.

Dos escenaris diferents

El programa també preveu animació de carrer, protagonitzada per diferents personatges de contes i representacions de contacontes i titelles, en dos escenaris diferents.

L’escenari Agustinet, ubicat entre el carrer dels Canonges i la Catedral de la Seu d’Urgell, acollirà el contacontes d'”Històries de la muntanya Raisa”, basat en històries de la Susanna Isern. Se’n farà tres sessions (11 h, 12 h i 16.30 h). La Festa Premi Sambori, a càrrec d’Òmnium Cultural, es durà a terme a les 18 h.

D’altra banda, a l’escenari Putxinel·li, situat entre el carrer dels Canonges i la plaça de Sant Roc, es farà la presentació a les 11 i a les 12 h del conte “Segre avall!.. Una aventura dels escrofus”, d’Albert Galindo. A la tarda, Titelles Vergès oferirà l’espectacle “La llegenda de Sant Jordi”, a les 16.30 i a les 18 hores.

Inscripció prèvia

Per assistir a les activitats caldrà fer inscripció prèvia a través de la pàgina web de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. Totes les propostes són gratuïtes i tenen places limitades.

‘Llegendària’ està organitzat per l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, l’Associació de Veïns i Botiguers del Casc Antic, la Biblioteca Sant Agustí, Òmnium Cultural, Edicions Salòria i l’Oficina Jove de l’Alt Urgell. També hi prenen part els centres educatius i les associacions de mares i pares de les escoles de tot el municipi, l’UBSU, el Consorci d’Atenció a les Persones, Intress, El Picot, el Taller Claror, el PTT, la UEC, el Centre Obert, Gestió de Serveis Sanitaris, el Servei Educatiu Alt Urgell-Cerdanya, la Comissió de Festes, la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet i X-pirience.