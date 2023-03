La Seu d’Urgell acollirà la 35a Lliga Catalana Femenina de Bàsquet

Palau d’Esports de la Seu d’Urgell, en un partit del Cadí La Seu (Foto: arxiu/RàdioSeu)

El Palau d’Esports de la Seu d’Urgell serà l’escenari de la 35a Lliga Nacional Catalana Femenina AON, que organitza la Federació Catalana de Basquetbol. L’anunci s’ha fet aquest dimarts en el marc d’una trobada que el president de l’ens federatiu, l’urgellenc Ferran Aril, ha mantingut amb representants d’equips que formen part de la delegació territorial de Lleida, entre els quals hi ha el Sedis Bàsquet.

Aquesta serà la vuitena vegada que la capital de l’Alt Urgell acull la màxima competició del bàsquet femení català i la primera en quatre anys, després que la darrera experiència fos al 2019. Anteriorment la pista de joc habitual del Sedis ja havia albergat les finals dels anys 2003, 2007, 2010, 2012, 2014 i 2016. Al 2014, a més a més, també va acollir la fase final masculina.

Tot i que encara s’ha de concretar les dates en què es jugarà i els equips participants, es preveu que la Lliga es disputi entre final de setembre i començament d’octubre, d’acord amb els antecedents dels darrers anys. El Cadí La Seu defensarà el títol aconseguit els dos darrers anys, després que l’any passat va vèncer al Pavelló de Girona-Fontajau, en superar el Barça CBS a la final (60-42), i que al 2021 va superar l’Spar Girona (69-65) al Nou Congost de Manresa. Aquests dos èxits han permès que el Sedis ja tingui a les seves vitrines un total de cinc Lligues Catalanes, sumant-hi les aconseguides els anys 2007, 2015 i 2016.

Tots tres equips (Cadí, Uni Girona i Barça CBS) és previst que tornin a ser presents a la competició enguany, tenint en compte que tenen pràcticament garantida la permanència a la màxima categoria estatal. També és probable que hi participi el guanyador de la Lliga Catalana Challenge, que es disputarà els dies anteriors. L’any passat va ser el Joventut, que actualment, de fet, té opcions de pujar a l’elit atès que és en quarta posició de la divisió de plata espanyola.

A més a més, en aquesta ocasió la nova presència de la Lliga Catalana Femenina a la Seu d’Urgell coincidirà amb la celebració del Centenari de la Federació Catalana de Basquetbol. L’efemèride es va presentar aquest gener a Barcelona i ja ha inclòs altres actes, tots ells presidits per Ferran Aril, com per exemple una presentació a la seu territorial de Lleida, ara fa un mes, en què es va descobrir una escultura dedicada al Centenari, que també s’ha instal·lat a les seus de Girona i Tarragona.





Lleida, seu de la Lliga Catalana ACB 2023

D’altra banda, l’FCBQ també ha fet públic que Lleida serà precisament la ciutat que acollirà la 44a Lliga Nacional Catalana ACB, patrocinada igualment per AON. Es jugarà al Pavelló Municipal Espai Fruita-Barris Nord el mes de setembre, també amb dates i equips per confirmar.

Amb tota probabilitat hi prendran part un any més el Barça i el Joventut, que són a la part alta de la classificació de l’ACB, i resta saber si hi prendran part el Bàsquet Girona i el Baxi Manresa, que actualment lluiten per a mantenir la categoria. També podria ser-hi present el BC Andorra, que ara mateix és un dels favorits de la LEB Or per a obtenir l’ascens a l’ACB, categoria que va perdre l’any passat.

A la darrera edició de la Lliga Catalana masculina, el Barça va refermar la condició d’equip amb més títols en imposar-se al Joventut per 82-92, a la final que es va disputar al Palau d’Esports Catalunya de Tarragona. La darrera vegada que Lleida va acollir aquesta competició va ser al 2018, any en què el BC Andorra -entrenat llavors per Ibon Navarro- va aconseguir el seu primer títol català, en vèncer el Barça a la final 76-94.