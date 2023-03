Una seixantena d’inscrits han omplert les formacions de l’EDNA d’enguany

Una de les formacions que es fan des de l’Espai de Neu i Allaus (AR+I)

Un any més han conclòs amb gairebé ple d’inscrits les formacions que es fan des de l’Espai de Neu i Allaus (EDNA), organitzades per Andorra Recerca Innovació (AR+I), el GRM de Bombers i l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya.

Enguany s’han dut a terme els cursos nivell 1 en format intensiu de cap de setmana i N1 normal a l’estació d’esquí d’Arcalís durant el gener, amb 40 persones inscrites. El nivell 2 es va dur a terme a final de febrer amb una vintena de participants. En total han estat més de mig centenar d’alumnes que han rebut la formació, on alguns d’ells també han pogut recuperar pràctiques i altres han aprofitat l’N2 per a fer una actualització de continguts, en l’anomenat curs de reciclatge.

El cap de setmana del 13, 14 i 15 de gener va tenir lloc el primer nivell 1 amb sessions teòriques de meteorologia de muntanya, nivologia, traçat d’itineraris, material de seguretat i rescat. La pràctica es va fer diumenge 15 al sector d’Ordino-Arcalís, i els participants van poder posar en pràctica els coneixements adquirits amb una pràctica de rescat amb DVA, i tècniques de sondatge i palatge; i la realització d’un perfil de neu i tests d’estabilitat per a avaluar localment l’estabilitat del mantell.

La setmana del 23 de gener va tenir lloc la segona edició del nivell 1, amb els mateixos continguts i format setmanal. Totes dues edicions han estat un èxit de participació.

El nivell 2 es va dur a terme el cap de setmana del 24, 25 i la pràctica el diumenge 26 a la vall de Sorteny amb un total de 15 persones. En aquest segon curs els alumnes van poder fer una pràctica sobre terreny, des de la preparació de la sortida fins a la recerca multivíctima a la Vall de Sorteny. La jornada es va tancar amb un dinar al refugi.

En aquest sentit els cursos han estat molt ben valorats i el retorn és positiu. Com acostuma a passar en cada edició dels cursos EDNA, enguany també hi ha hagut llista d’espera per a la formació del nivell 1, i hi ha hagut persones que no l’han pogut cursar perquè no quedaven places disponibles.

Després de deixar enrere les restriccions per la pandèmia, aquest 2023 s’han pogut recuperar les xerrades EDNA. Aquest any s’ha organitzat una sessió informativa dividida en una xerrada principal i una altra per a complementar.

La primera era ‘Accidents mortals per allaus: anàlisi al Pirineu de Catalunya de 50 anys (1970-2020)‘, i la complementària, ‘el factor humà‘. Els ponents van ser Glòria Martí, de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Íñigo Soteras, del servei d’Urgències de l’Hospital de la Cerdanya i Ricard Cabré, de la Unitat d’Intervenció de Muntanya dels Mossos d’Esquadra. La xerrada, celebrada al teatre de les Fontetes de la Massana, va tenir molt bona acollida, amb mig centenar d’assistents.