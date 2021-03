La Seu acull aquest cap de setmana la II Copa d’Espanya de canoa eslàlom

El Parc del Segre acollirà aquest cap de setmana, 6 i 7 de març, la II Copa d’Espanya de canoa eslàlom. La prova comptarà amb 215 palistes de 13 clubs, entre els quals hi haurà tot l’equip estatal seleccionat per als Jocs Olímpics de Tòquio: Núria Vilarrubla (C1), Maialen Chourraut (K1), Ander Elosegui (C1) i David Llorente (K1).

El coordinador tècnic Guillermo Diez-Canedo ha destacat “l’al·licient” que suposarà veure competir tot el planter olímpic “per primera vegada des de fa molts mesos”. A la campiona de Río, Maialen Chourraut, que ja es va estrenar a la competició nacional fa dues setmanes a Mondariz, ara s’hi afegirà la urgellenca Núria Vilarrubla, el basc Ander Elosegui i el castellanolleonès David Llorente. També seran a la Seu d’Urgell les embarcacions de Klara Olazabal i Joan Crespo. “Serà un cap de setmana de molt piragüisme, moltes portes, moltes onades i molta emoció, com sempre”, ha conclòs Diez-Canedo.

Cal recordar que el Club Cadí Canoë-Kayak va debutar a Mondariz amb total de 8 podis entre les diferents categories, fet que ha permès a l’entitat urgellenca situar-se a la segona posició provisional de la classificació per clubs, que lidera l’Atlético San Sebastián. Les dues proves següents estan programades pel 22 i 23 de maig, en un canal encara per definir.

Més Copes del Món a la Seu

En un altre ordre de coses, el Parc del Segre de la Seu d’Urgell ha rebut el vistiplau de la Federació Internacional de Canoa (ICF) per acollir la final de l’edició del 2022 de la Copa del Món d’eslàlom, que es disputarà el 2 i 4 de setembre. Aquesta competició, que ja va allotjar el 2017, puntuarà doble.

El canal olímpic ha estat l’escenari de 18 proves de la Copa del Món, i enguany en sumarà una altra, que es disputarà del 3 al 5 de setembre. L’organització s’adaptarà a les mesures restrictives a causa de la COVID-19. El gerent del Parc del Segre, Francesc Ganyet, destaca que l’equipament esportiu urgellenc és “una referència en el piragüisme d’aigües braves”. De fet, en la mateixa línia, ja s’ha tramitat una petició per ser la seu d’una altra prova internacional el 2023.

Pel que fa a les proves al canal olímpic urgellenc, el 20 i 21 de març serà el torn de la Copa Pirineus, que serà classificatòria per als Jocs Olímpics de Tòquio per als països africans. Durant el mes de març, també estan previstos dos selectius per formar l’equip estatal i definir els reserves de K1 femení i C1 masculí de cara a la competició olímpica. La Segre Cup està programada pel 2 d’abril.