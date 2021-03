Bonnet i Gachet s’imposen a la Vertical Race dels Campionats del Món d’Esquí de Muntanya a Arinsal

La Comapedrosa Andorra 2021 ha continuat la tercera jornada dels Campionats del Món d’Esquí de Muntanya amb una de les curses més impactants de la prova. El suïs Rémi Bonnet i la francesa Axelle Gachet han estat els grans victoriosos de la Vertical Race en categoria sènior masculí i femení respectivament, mentre que Nils Oberauer i Antonia Niedermaier s’han imposat en categories junior U18 masculí i femení i Paul Verbnjak i Samantha Bertolina en categories U20 masculí i femení.

L’equip d’Andorrà també ha aconseguit un gran resultat en aquesta prova dels Campionats del Món. Laia Sebastià ha aconseguit fer podi en tercera posició en categoria U23 W i Oriol Olm en quarta posició en categoria U18 M.

La Vertical Race és una de les proves més exigents dels Campionats i especialment dura, però que mai deixa indiferent. Una cursa on els corredors han de realitzar una pujada completament per pista que en funció de la seva categoria el desnivell varia dels 420 metres als 720 metres positius. Es tracta d’una de les més importants per a Vallnord – Pal Arinsal ja que és s’organitza des de fa anys.

Els guanyadors de les categories sènior masculina i femenina han estat el suïs Rémi Bonnet i Axelle Gachet i ho han fet amb avantatge. En el cas de la categoria masculina, el suïs ha liderat la cursa en durant quasi tot el tram ben i seguit de l’alemany Anton Palzer. La diferència entre els dos ha estat de 38 segons. En tercera posició s’ha col·locat Marti Werner amb un total de 26:46.91 que ha avançat en els últims metres i de forma inesperada a l’italià Davide Magnini, qui finalment s’ha endut la quarta posició amb un temps de 26:48.91. En la categoria absoluta femenina, la francesa Axelle Gachet s’ha imposat a la prova amb solvència i una diferència de 41 segons de l’antiga guanyadora d’aquesta prova en la Copa del Món de 2020, la suïssa Victoria Kreuzer. Per darrere d’ella, la sueca Tove Alexandersson amb un total de 32:20.39.

En categoria U20 masculí, l’austríac Paul Verbnjak s’ha endut la primera posició amb un temps de 28:27.21 i ben a prop d’ell, l’espanyol Albert Pérez. Thomas Bussard ha completat el podi. En la mateixa categoria femenina, el podi s’ha completat amb Samantha Bertolina, qui va quedar en segona posició la passada edició i seguida de Grace Starberg i Caroline Ulrich. Finalment en categoria U18 masculí, Nils Oberauer ha estat el guanyador, juntament amb Jeremy Muriset i Luca Vanotti. Finalment, en la categoria femenina, Antonia Niedermaier ha liderat la cursa, en segona posició Thibe deseryn i finalment Louise Trincaz han acabat de completar el podi.

Andorra, present als podis amb Oriol Olm i Laia Sebastià

Avui ha estat un dia molt intens però de molta alegria per l’equip andorrà. De tots els participants andorrans, Lea Ancion ha estat la primera en estrenar aquesta cursa on ha aconseguit la desena posició. Oriol Olm, qui ja porta realitzat uns bons campionats del món, ha aconseguit en aquesta prova la quarta posició en categoria U18 M amb una diferència mínima (18 segons) del seu company italià Luca Vanotti. Els andorrans Max Palmitjavila, David Rogé i Roger Turné han aconseguit la 23a, 24a i 25a posició respectivament. En la categoria U20, Andrea Sinfreu s’ha classificat en 7a posició amb un temps final de 23:13.47.

Així mateix, En categoria U23 M, Laia Sebastià ha aconseguit classificar-se dins del top 3 gràcies a una bona tècnica i ritme durant tota la prova. En aquesta categoria, el podi ha estat liderat per Giulia Murada, seguida de Giorgia Felicetti i finalment, ha tancat el podi l’andorrana amb un temps de 38:41.79. Vallnord – Pal Arinsal celebra especialment aquesta victòria de l’andorrana, ja que forma part de l’equip de l’estació, el que la converteix en una notícia encara més especial.

En la categoria sènior, l’andorrà Sergi Casabella ha tornat a ser el millor amb la seva 29a posició i supera per poc les 31a, 34a i 35a posicions aconseguides pels seus companys David Albós, Gerber Martin i Marcel Prat.

Canvi en el circuit de l’individual race

El proper dissabte dia 6 de març tindrà lloc l’última prova d’aquesta edició dels Campionats del Món d’Esquí de Muntanya. En aquesta, que tenia com a objectiu arribar fins al Pic del Comapedrosa en la categoria sènior masculina, no serà possible degut a les condicions per accedir-hi. Tot i així, l’alternativa de la ruta es manté al Parc Natural del Comapedrosa i serà molt similar al circuit que ja estava establert per la categoria femenina.

Solidaritat

Com ja és habitual, la Comapedrosa Andorra intenta ser el més solidari possible en la seva cursa. Així doncs, aquest any torna a realitzar una campanya, aquest cop juntament amb la Creu Roja Andorrana per la recollida d’aliments. Durant tota la setmana, aquells que vulguin participar, podran dipositar les seves donacions de producte a l’Oficina de Turisme de la Massana.