La Seu acollirà una conferència sobre els coprínceps d’Andorra amb dos especialistes dels dos costats del Pirineu

Aquest divendres, dia 21 de novembre, a les 6 de la tarda, l’església de Sant Miquel de la Seu d’Urgell acollirà la conferència “Bisbes d’Urgell i comtes de Foix: l’Andorra cosenyorial”, a càrrec de Claudine Pailhès i Carles Gascón Chopo, dos reconeguts especialistes en la història de les institucions andorranes des de les dues vessants del Pirineu.
L’acte s’emmarca en la programació de la candidatura transnacional dels testimonis materials de la construcció del Principat d’Andorra per a la seva inscripció a la Llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO, candidatura de la qual forma part la catedral de la Seu d’Urgell. La jornada està organitzada pel Conseil Départemental de l’Ariège, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, el Bisbat d’Urgell i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.
Aquesta serà la primera vegada que Pailhès i Gascón ofereixen una conferència conjunta sobre aquesta temàtica. Tots dos formen part del Comitè de Redacció de la candidatura i acumulen una llarga trajectòria d’investigació sobre el passat institucional d’Andorra i les relacions històriques entre els bisbes d’Urgell i els comtes de Foix.
Claudine Pailhès, arxivera i historiadora, va dirigir durant gairebé quaranta anys els Arxius Departamentals de l’Ariège. Condecorada amb l’Ordre Nacional del Mèrit, és autora de nombrosos estudis, entre els quals destaca Les comtes de Foix: des Pyrénées au trône de France (Éditions Loubatières, 2021).
Carles Gascón Chopo és historiador i tècnic de patrimoni cultural del Consell Comarcal de l’Alt Urgell. Va rebre el Premi Principat d’Andorra d’Investigació Històrica 2023 per un treball sobre l’evolució de les institucions i la sobirania andorrana. És autor de múltiples publicacions dedicades a la història institucional pirinenca medieval.
La conferència s’impartirà en català i francès, i comptarà amb un servei de traducció simultània del francès al català.