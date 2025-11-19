El Museu de Llívia acull la conferència “El Tractat dels Pirineus: dret a Cerdanya”, amb Rafael Ribó

L’Institut d’Estudis Ceretans (IEC) ha programat tot un seguit d’actes en la commemoració del Tractat dels Pirineus -Memorial Salvador Torrent Masip-. Una part dels actes es van dur a terme a Puigcerdà, el passat 9 de novembre. Quedava pendent, però, la conferència “El Tractat dels Pirineus: dret a Cerdanya”, a càrrec de l’exsíndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, que es durà a terme aquest proper dissabte, 22 de novembre, a les 19 hores, a la sala d’actes del Museu de Llívia.
Cal recordar que l’IEC i el Museu Llívia van recuperar, l’any passat, l’esperit divulgador i acadèmic del Memorial Salvador Torrent Masip. L’acte d’aquest dissabte és organitzat per l’IEC i el Museu de Llívia. Pel que fa a Ribó, parlarà de les conseqüències legals que són vigents actualment a partir del Tractat dels Pirineus i la incidència que ha tingut en el dia a dia per a Llívia i per a la Cerdanya.
L’activitat és gratuïta, però les places són limitades. Reserves a museu@llivia.org o al telèfon 972896313.