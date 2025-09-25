La segona fase dels treballs a la Farga Areny permeten descobrir el sistema complex de drenatge de la carbonera

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i la cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, han visitat aquest matí de dijous els treballs arqueològics que s’estan duent a terme a la Farga Areny. Durant aquesta segona fase dels treballs, s’ha pogut excavar completament la carbonera i els seus sistemes de drenatge, que servien per a evacuar l’aigua filtrada del terreny i mantenir el carbó sec.
Aquesta descoberta, segons l’arqueòleg del Departament de Patrimoni Cultural, Abel Fortó, permet qualificar la construcció com “una enginyeria complexa”, tenint en compte l’època de construcció de la Farga, que data de mitjans del segle XVIII. A més, sota la carbonera han aparegut unes estructures anteriors, de les quals no s’han pogut determinar encara la datació. Durant les pròximes setmanes, se seguiran els treballs d’excavació d’una part del pati de la Farga i la localització de possibles restes de la casa del factor.
Els treballs arqueològics, que tenen una durada de dos mesos, donen continuïtat als que es van desenvolupar a finals de l’any passat per part del Departament de Patrimoni Cultural i de la mà de l’empresa Eina Gestión Integral del Patrimonio SL. Aquesta intervenció representa una aportació clau al coneixement i posada en valor del patrimoni històric i arqueològic d’aquesta farga i de la indústria siderúrgica andorrana de finals del segle XIX.
La Farga Areny va funcionar entre els anys 1753 i 1876, en un període d’expansió de la indústria del ferro als Pirineus i que, respecte de les fargues anteriors, és interessant per les dimensions, la complexitat arquitectònica com també la tècnica i la capacitat de producció. L’any 2002 el Departament de Patrimoni Cultural ja va realitzar una primera intervenció arqueològica, que es va centrar en l’excavació de la farga i del martinet.