El Govern i l’UdA signen un conveni marc per a impulsar la transformació digital

El Govern, a través del Ministeri de Funció Pública i Transformació Digital, i la Universitat d’Andorra (UdA) han signat un conveni marc de col·laboració per a impulsar l’Estratègia nacional de transformació digital 2030. L’entesa estableix un marc general de col·laboració entre les dues institucions, amb una atenció especial a l’àmbit digital i tecnològic, per tal de promoure el desenvolupament de projectes conjunts per a millorar la capacitació i les competències de l’Administració andorrana, els estudiants de l’UdA i de la ciutadania en general.
En l’àmbit general, a més de programes de formació, recerca i gestió adreçats al personal de l’Administració, als estudiants de l’UdA i a la ciutadania en general, algunes de les accions que es podrien desenvolupar s’orientarien a facilitar la inserció laboral i la retenció del talent al país. L’acord permetrà cooperar en matèries relacionades amb la transformació digital, la innovació tecnològica i la ciberseguretat, especialment en el marc de les activitats del futur Centre de Benestar Digital i Capacitats i Competències Digitals, i oferir formacions conjuntes amb socis tecnològics del Govern d’Andorra de la mà d’Andorra Digital.
La formalització de la signatura l’han dut a terme el ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, i el rector de l’UdA, Juli Minoves. Rossell ha destacat la importància i l’interès que té la col·laboració entre ambdues institucions en previsió de la futura obertura del Centre de Benestar Digital. “El país evoluciona cap a un espai cada vegada més digitalitzat, és per això que hem de poder generar talent de casa que pugui donar resposta a les necessitats que hi ha actualment i que es crearan en el futur”, ha destacat Rossell.
“Cal garantir la capacitació i els drets digitals dels ciutadans”, ha explicat el rector de l’UdA, qui considera que la signatura del conveni “és un pas endavant per a assegurar que les tecnologies digitals siguin accessibles i beneficioses per a tota la població, independentment de l’edat, l’ocupació o el nivell de competències digitals de cada persona”.