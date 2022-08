La Pyrenees Stage Run es prepara per a viure una nova aventura de trail running per Andorra i Catalunya

La Pyrenees Stage Run (PSR) arrenca aquest diumenge, 4 de setembre, i culminarà el proper dia 10. Es tracta d’una cursa per etapes que travessa els Pirineus en set dies amb una suma total de 240 quilòmetres i més de 15.000 metres de desnivell positiu.

Organitzada per BiFree, la cursa s’inicia a Ribes de Freser i finalitza el seu recorregut a Salardú, amb tres etapes que tenen Andorra com a protagonista. La PSR recorrerà cinc dels parcs naturals més icònics de l’entorn i resseguint el clàssic GR11. Un recorregut que deixarà fascinats a tots els participants per la seva bellesa, amb una gran varietat de terrenys: pistes, camins, senders, boscos i alguns trams tècnics i rocosos en alta muntanya aptes per a tots els amants de la muntanya i de l’esport de resistència.

Una experiència única pels Pirineus

La cursa és una experiència exclusiva per a gaudir de la immensitat dels Pirineus amb un gran ambient de convivència. La companyonia i els moments compartits s’accentuen més enllà de la competició, donant l’oportunitat als participants de conèixer altres corredors de tot el món i viure junts històries increïbles. De fet, la prova es completa en equips de dos o tres corredors, un factor interessant, que no només aporta un plus de seguretat als participants, sinó que també aconsegueix reunir persones perquè comparteixin aquesta aventura èpica.

Es tracta d’una cursa que combina la passió pel trailrunning i el turisme esportiu, on l’experiència va més enllà de creuar els Pirineus, ja que en acabar les etapes, els corredors soparan plegats per a celebrar l’entrega de premis i rememorar junts l’etapa del dia amb les fotografies i el vídeo resum de la jornada.

A més, un equip de gairebé 50 persones vetllarà perquè els corredors tinguin tota mena de serveis, sense haver de preocupar-se de res més que córrer i gaudir de la muntanya. Entre d’altres serveis, hi haurà servei de fisioteràpia o un seguiment en directe de tot el recorregut. A més, dins de la inscripció dels participants estan incloses vuit nits d’allotjament que ha buscat l’organització de la cursa.

Més d’un 70% de participació internacional

La sisena edició de la Pyrenees Stage Run comptarà amb 33 equips, amb un total de 70 participants inscrits, amb un 70% de procedència internacional. Està confirmada la participació de corredors de més de 14 nacionalitats diferents, com el Canadà, Mèxic, Alemanya, el Regne Unit, Irlanda, Països Baixos, República Txeca o Dinamarca. Alemanya és el país que aporta més inscrits amb el 21%, mentre que hi haurà un 7% de britànics, suïssos i danesos. El 21% dels inscrits són espanyols.

En total, hi ha un 25% de corredors que repeteixen després d’haver participat en alguna cursa de les que ofereix l’empresa BiFree. Alguns dels inscrits que no s’han volgut perdre aquesta fantàstica oportunitat són Klaus Kiessler, austríac que participarà per cinquena vegada a la competició, acompanyat per segon any consecutiu de la seva filla Kimm Kiessler, o l’equip alemany Team Lichtenstain Trail, integrat per Elasser, Krehl i Zeiler, aquest últim sis vegades campió de trailrunning a Alemanya.

Set etapes per a gaudir dels Pirineus

El recorregut és un itinerari lineal, amb grans desnivells i impressionants escenaris de muntanya. La primera etapa donarà el tret de sortida a Ribes de Freser amb la meta a Queralbs passant per llocs mítics com el Balandrau o el Santuari de Núria. La segona etapa creuarà dos colls de 1.900 metres d’altitud i acabarà a la capital de la Cerdanya, Puigcerdà.

La tercera jornada serà la més llarga del circuit: els corredors creuran la Cerdanya i entraran en territori andorrà, fins el municipi d’Encamp. Així, en el quart dia de cursa, els participants es mouran íntegrament pel Principat, tenint temps per a recuperar energies de cara a les darreres tres etapes de l’aventura.

La cinquena etapa sortirà d’Andorra, passant pel costat del seu cim més alt, el Comapedrosa, i baixant fins a buscar la bucòlica població de Tavascan. L’endemà, en el sisè dia de competició, els corredors travessaran el parc natural de l’Alt Pirineu, fins aparèixer a la població d’Esterri d’Àneu.

La setena i última etapa que tancarà el circuit, creuarà el parc nacional d’Aigüestortes i el llac de Sant Maurici, per a entrar a la Vall d’Aran i arribar triomfalment a Salardú.

Tot plegat, conforma una experiència exclusiva per als corredors, que compartiran set dies d’emoció coronant els colls més emblemàtics del Pirineu, recorrent pujades i baixades de queden gravades a la memòria, gaudint d’insuperables vistes panoràmiques i posant a prova la seva resistència i habilitat en equip.