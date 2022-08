Investigades dues persones per presumpte maltractament animal en una finca d’Estamariu

El Servei de Protecció de la Natura (SEPRONA), amb seu a la Comandància de la Guàrdia Civil de Lleida, ha obert diligències per a la investigació de dues persones com a presumptes autores d’un delicte d’abandonament animal a Estamariu (Alt Urgell), on no subministraven els aliments necessaris ni l’atenció veterinària adient a les bèsties que tenien en una explotació clandestina.

El passat 23 d’agost, arran d’una denúncia ciutadana sobre les condicions higienicosanitàries d’uns animals localitzats en una parcel·la del municipi, agents del SEPRONA es van desplaçar fins a la finca. Després de dur a terme les gestions prèvies per a identificar els propietaris es va inspeccionar el lloc, on hi convivien 18 animals de l’espècie ovina, onze de l’espècia caprina, sis equins i tres gossos en condicions inadequades des del punt de vista sanitari i de benestar animal. Cap de les bèsties tenia menjar disponible ni hi havia cap provisió d’aliments emmagatzemada.

Durant la inspecció també es va determinar que els responsables mantenien l’explotació ramadera de manera clandestina, ja que no estava inscrita al Registre d’explotacions ramaderes. D’altra banda, tampoc disposaven d’autorització per a l’inici de l’activitat i no tenien l’autorització ambiental ramadera.

A causa del mal estat físic d’alguns animals, els agents van sol·licitar la presència immediata d’un veterinari oficial de l’Oficina Comarcal de l’Alt Urgell, depenent del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, per a avaluar-ne la situació. En aquest sentit, també es va constatar que cap dels equins comptava amb un document d’identificació i estaven visiblement desnodrits.

Pel que fa als gossos, estaven lligats amb cadenes i tampoc estaven registrats ni identificats amb microxip. Els agents van veure que estaven molt prims i infectats per paràsits, amb dificultats de mobilitat. En un comunicat de premsa, també s’ informa que en una de les naus de l’explotació es van trobar cadàvers d’almenys tres ovelles en estat avançat de descomposició.

Les diligències sobre el presumpte delicte d’abandonament animal han estat enviades al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de la Seu d’Urgell.