Detenen un presumpte traficant de drogues a Encamp

Un home sent emmanillat (Pexel)

La Policia ha detingut aquest passat cap de setmana un home, de 51 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues. L’arrest es va produir després que dissabte al vespre, durant una ronda de prevenció dirigida a la detecció de consum o venda d’estupefaents, agents de paisà presenciessin una transacció en un aparcament d’un local d’oci del Tarter.

Els mateixos agents van reconèixer el venedor, amb antecedents per altres delictes contra la salut pública i per contraban, i van identificar el vehicle que conduïa quan es va aturar davant la porta del local per a procedir a la venda de la droga. En aquell moment es va detenir el comprador, un altre home de 55 anys, en possessió de 6,1 grams de cocaïna i es va iniciar la investigació per a arrestar el presumpte venedor, que va ser detingut l’endemà al matí a Encamp.

En el registre al domicili, efectuat diumenge, la Policia va trobar una balança de precisió i un embolcall amb cocaïna. L’home ha passat a disposició judicial aquest dilluns al matí. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions en el futur.