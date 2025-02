La natació andorrana competirà aquest cap de setmana al Campionat d’Espanya de Federacions, a Mallorca

El nedador andorrà, Biel Cuen, en plena competició (FAN)

Nou nedadors júniors de la Federació Andorrana de Natació (FAN) participaran des d’aquest divendres i fins diumenge en el Campionat d’Espanya de Federacions Autonòmiques Júnior, a Palma de Mallorca. La federació podrà participar en el campionat espanyol gràcies als acords de la federació del Principat amb l’espanyola que permet que la FAN sigui reconeguda com a equip. “Per a nosaltres és molt important estar en aquesta mena de competicions per tal de treballar l’esperit d’equip”, ha asseverat el tècnic de la FAN, Alfonso Maltrana, en la jornada prèvia.

Segons Alfons Maltrana, l’objectiu seria estar al TOP-15 en la classificació general. “Per a Andorra nedar com equip ens pot ajudar a millorar el sentiment d’equip nacional; esperem que almenys quatre o cinc d’ells puguin competir als Jocs i, per tant, és una passa important, és una competició molt potent per a les categories inferiors”, ha insistit Maltrana.





Equip de la FAN

Biel Cuen (200m lliures, 400m lliures, 200m papallona i 400m estils).

Jan Font (50m braça, 100m braça i 200m braça).

Pol Font (50m lliures i 200m estils).

Jan Laya (50m esquena i 50m papallona).

Pablo López (50m esquena, 100m esquena, 200m esquena i 100m papallona).

Aritz Moreno (200m lliures, 400m lliures, 1500m lliures i 400m estils).

Mauro Sánchez (100m lliures, 50m papallona, 100m papallona i 200m papallona).

Arnau Segarra (50m lliures, 100m braça, 200m braça i 200m estils).

Max Suárez (100m lliures, 100m esquena, 200m esquena i 50m braça) Relleus (4x100m lliures, 4x200m lliures i 4x100m estils).





Enllaç de la competició: https://rfen.es/especialidades/natacion/section/natacion–resultados-ffaa-2025/.