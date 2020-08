La Generalitat presenta alternatives de millora de les comunicacions al Pallars

El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Damià Calvet, ha anunciat aquest dimecres a Tremp que el Departament licitarà aquest any les obres per a la construcció de la variant d’Artesa de Segre (C-14 i L-512), amb una inversió prevista de 3,6 MEUR. Calvet ha fet aquest anunci en la presentació a representants territorials del Pallars Jussà i el Pallars Sobirà de les alternatives de traçat que el Departament ha analitzat per a la millora de la funcionalitat de l’eix de Comiols. El conseller ha destacat el consens que hi ha hagut amb el territori.

“Des de fa temps la Generalitat té la voluntat de millorar la connectivitat dels Pallars amb el centre del país i amb l’àrea metropolitana de Barcelona, i hi ha hagut diverses aproximacions per millorar-la, que han passat per diferents fases, sempre reforçant l’eix de Comiols”, ha explicat el conseller. El Govern català vol millorar les prestacions, la seguretat viària i la comoditat en la conducció de l’eix de Comiols, que actualment té 54 quilòmetres i presenta un traçat força sinuós, que arriba en algun punt fins a una altitud de 1.100 metres. El trajecte constitueix el principal accés al Pallars des de la Catalunya central i oriental i forma part de la xarxa bàsica de carreteres de la Generalitat.

Per tal de potenciar les comunicacions intercomarcals i afavorir l’accessibilitat al Pirineu, el Departament ha treballat en els últims anys en diversos estudis i projectes per a la construcció d’una nova carretera entre Artesa de Segre (Noguera) i Isona (Pallars Jussà) pel coll de Comiols, així com de la connectivitat dels Pallars. D’altra banda, en el marc dels compromisos del Govern per afavorir les comunicacions a l’Alt Pirineu i Aran, s’han analitzat alternatives addicionals de traçat per a la nova carretera amb l’objectiu de consensuar amb el territori la millor opció constructiva.

Així, el conseller Calvet ha presentat avui set alternatives de traçat, tres seguint el corredor de Vilanova de Meià i quatre pel de Folquer, amb inversions estimades que oscil·len entre els 316 MEUR i els 185 MEUR i, pel que fa a la longitud, entre els 46 i els 50 quilometres. En l’anàlisi de cada opció, “hem tingut en compte”, ha aclarit Calvet, “variables com la longitud total d’actuació, la inversió, número i longitud de túnels, l’altitud màxima de l’itinerari, l’estalvi d’altitud respecte de l’itinerari actual, els estalvis de recorregut i de temps, les possibles afeccions a l’entorn, la complexitat geològica o la possibilitat de dur a terme l’actuació per fases”.

En totes les alternatives, són comuns els trams de les variants d’Artesa de Segre i del Pont d’Alentorn i, a més, comporten una inversió més assequible; per tant, poden ser executades més a curt termini. Aquestes actuacions signifiquen “un guany en funcionalitat, seguretat i comoditat, alhora que en temps respecte de l’actual trajecte”, ha dit el conseller.

D’aquesta manera, el Departament impulsarà enguany la licitació de les obres de la variant d’Artesa de Segre, d’1,4 quilòmetres de longitud, per tal que puguin començar durant el 2021. “Es faran”, ha concretat Calvet, “amb una configuració de 2+1, que significa dos carrils de pujada i un de baixada, que estem desenvolupant a nivell general, en tots els grans eixos de mobilitat del país, com la C-16 o la C-15 i la C-12 i que volem també implementar aquí perquè s’adapta molt bé a la morfologia del terreny des d’un punt de vista paisatgístic i ambiental, a més d’incorporar tots els elements de seguretat, mantenint sempre un carril per als vehicles lents i pesants”. En una fase posterior, es programarà la variant del Pont d’Alentorn, d’1,5 quilòmetres de longitud i una inversió estimada en 9,6 MEUR.

El conseller ha admès que l’alternativa que la Generalitat considera “més viable, amb un resultat més immediat”, és la quarta, “la de Folquer, amb una traça des d’Artesa de Segre fins a Isona, millorant substancialment la traça de la carretera i que incorpora, en el pas del coll de Comiols, fins a quatre túnels seguits i quatre viaductes”.

Visita a l’heliport de Tremp

D’altra banda, el conseller Calvet ha visitat l’heliport de Tremp, un cop han finalitzat les obres que han permès adaptar-lo perquè sigui operatiu les 24 hores i pugui ser utilitzat pels serveis d’emergències mèdiques. Aquesta actuació s’ha dut a terme conjuntament per l’empresa pública Aeroports de Catalunya, del Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de Tremp i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i l’operador Heliand. En concret, Aeroports de Catalunya ha executat, amb un pressupost de prop de 120.000 euros, les tasques per al condicionament de la infraestructura, que han inclòs la instal·lació dels sistemes i els elements següents:

20 balises de perímetre de l’heliport, a partir de la normativa internacional que incrementa la densitat de balises a la zona més propera a l’aproximació principal.

5 projectors de superfície de la plataforma d’aterratge i enlairament.

2 projectors de superfície de la posició d’estacionament principal.

Il·luminació dels accessos a l’heliport.

Sistema contraincedis

Ampliació de la plataforma on aterren i enlairen els helicòpters (FATO).

Renovació del sistema de senyalització i drenatge.

De la seva banda, l’Ajuntament de Tremp ha condicionat els terrenys i el SEM-Heliand, que establiran una base a l’heliport. Així, Heliand construirà un hangar i serà l’operador de la base. L’objectiu és disposar d’un heliport operatiu 24h, els 365 dies de l’any que permeti la connexió amb els hospitals de la zona en un temps màxim de 30 minuts. La inversió total és de 300.000 euros.