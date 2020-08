OTSO lliura a Unicef 300 euros de les donacions per les inscripcions a la Travessa d’Encamp

OTSO ha lliurat aquest dimecres a Unicef Andorra el xec d’un total de 300 euros corresponent a la donació d’1 euro per cada inscripció a l’OTSO-Travessa d’Encamp del passat 19 de juliol. Aquest donatiu es destinarà a la campanya que Unicef té en marxa a tots els països afectats per la pandèmia de la Covid-19.

El donatiu d’avui és una acció més dins el conveni de col·laboració signat el passat mes de juny entre OTSO i Unicef Andorra. La primera va ser la posada a la venda d’una mascareta solidària que es pot adquirir a la mateixa web www.otsosport.com a un preu de 15 €. La donació (del 25% del preu de venda) per la compra de les mascaretes es convertiran en Inspired Gifts, regals que salven vides, en productes reals i tangibles, en subministraments, concretament en pastilles de sabó i guants per protegir de la Covid19 als infants i a les seves famílies així com al personal sanitari, allà on més falta faci. A dia d’avui ja se n’han venut més de 100 unitats.

Des d’Unicef recorden que la millor protecció per a prevenir la Covid-19 és una bona higiene de mans i en molts països, en moltes llars, però també en molts hospitals i centres de salut, encara no està garantit ni l’accés a l’aigua ni al sabó ni a altres mesures de seguretat. Per això, és important que en moments com els actuals, es puguin fer arribar subministraments com sabó i guants arreu del món.

La directora d’Unicef Andorra, Marta Alberch, agraeix la donació d’OTSO ja que els ajudarà a continuar donant resposta a la campanya per a prevenir contra la Covid-19 a cada infant, estigui on estigui.

Per la seva part, Jordi Solé, president i fundador d’OTSO, també fa una valoració molt positiva d’aquesta acció. “Des la nostra empresa estem encantats de poder col·laborar en el projecte Inspired Gifts i fer la donació a Unicef Andorra per a poder posar el nostre

granet de sorra en la prevenció de la Covid-19 i, alhora, protegir als infants i al personal sanitari, tenint en compte que l’OTSO-Travessa d’Encamp ha estat la primera prova esportiva post-covid i amb totes les mesures de seguretat i higiene en funcionament”.