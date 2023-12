La COS celebra la creació de la secció sindical del Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell

Creació de la secció sindical del Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell

La Coordinadora Obrera Sindical (COS) ha celebrat la creació d’una nova secció sindical al Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell (CAPAU), com també el fet d’haver-hi obtingut representació. Des de la delegació alturgellenca de la COS pensen que “no hi ha millor eina per a defensar els drets de les treballadores que l’organització i aquesta secció sindical n’és un exemple”, asseguren.

En un comunicat, el sindicat afirma que “en un moment de reflux del moviment popular arreu dels Països Catalans, de la precarització de les condicions laborals i de pèrdua de nivell adquisitiu, al Pirineu les treballadores s’estan organitzant per a defensar els seus drets i interessos”. Des de la COS creuen que hi ha “un context advers” al Pirineu, “on la mobilització popular és difícil i la sindical molts cops invisibilitzada o desprestigiada”, però consideren que “com la resta del moviment de l’Esquerra Independentista”, del qual formem part, s’estan “fent un lloc amb l’únic objectiu de defensar els interessos de la classe treballadora de l’Alt Urgell, del Pirineu i de tots els Països Catalans”.

Dins d’aquests objectius, la COS ha volgut animar “totes les treballadores de l’Alt Urgell i del Pirineu perquè s’organitzin i s’afiliïn al sindicat”, ja que pensen que “l’organització és la millor eina per a millorar les nostres condicions materials i de vida”.