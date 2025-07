La Comella esdevé un referent penitenciari a Europa

Una imatge del Centre Penitenciari (SFGA)

El Centre Penitenciari de la Comella torna a ser notícia, aquest cop gràcies a un nou informe del Consell d’Europa que el situa com un dels millors del vell continent. Malgrat un augment del 51% del nombre d’interns durant l’últim any, fins a un total de 74 reclusos, les estadístiques mostren una situació molt per sobre de la mitjana europea. Així ho publica aquest divendres AndorraDifusió.

La ràtio d’interns per cada 100.000 habitants és de 72, clarament inferior a la mitjana europea i lluny de països com Turquia, que lidera el rànquing. La densitat de la presó és de només 40 reclusos per cada 100 places, una de les més baixes d’Europa.

Tot i aquestes dades favorables, els treballadors penitenciaris expressen preocupació per la falta de recursos i demanen més mesures de seguretat davant l’augment d’interns.





Altres xifres destacades

El 10% dels interns són dones, una proporció elevada que situa Andorra en segona posició europea.

El 80% dels reclusos són estrangers, una dada només superada per Mònaco, i la majoria compta amb permís de residència.