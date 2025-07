Comunicat d’aclariment de l’Ajuntament de la Seu “davant les notícies falses sorgides sobre el tema d’immigració”

L’alcalde de la Seu, Joan Barrera, acompanyat del seu equip de Govern (arxiu / Aj. la Seu)

1. La Seu d’Urgell és una ciutat acollidora i NO vol posar murs ni barreres a les persones que volen millorar les seves condicions de vida, persones que MAI s’han de criminalitzar.

2. Respecte a la moció presentada pel grup municipal de la CUP que demana “l’Ajuntament impulsi iniciatives per a garantir ocupacions laborals dignes a les persones migrades” i suggereix que “una part de la plantilla pública sigui formada per persones migrades”, cal remarcar que tota incorporació a la plantilla municipal es fa a través dels programes del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

3. Tots els funcionaris de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell s’han d’incorporar seguint els quatre principis bàsics que regulen tots els concursos-oposicions per a la seva contractació que són: capacitat, transparència, mèrit i igualtat. Si es fa dintre d’aquest marc, la potencial incorporació de persones migrades pot servir no només per a millorar el servei públic, sinó també per a garantir els seus drets i potenciar el paper de l’administració pública en el foment de polítiques de contractació justes i exemplificadores.

4. Per tot això, l’equip de govern municipal de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell vol desmentir totes les notícies FALSES, ESBIAIXADES i MALINTENSIONADES publicades en diferents mitjans de comunicació i en xarxes socials en referència a la contractació d’aquestes persones o a la seva regularització.