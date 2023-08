Ja es pot utilitzar Google Bard a Europa

Una persona manipulant un ordinador portàtil (arxiu)

Google Bard va veure la llum el mes de març d’enguany com a alternativa a ChatGPT, l’exitós xatbot d’intel·ligència artificial (IA) generativa d’OpenAI, que va enxampar amb la guàrdia baixa a la multinacional del cercador i la va obligar a reaccionar.

Però, veient precisament el que li passava a la seva competència en el Vell Continent (com el seu bloqueig a Itàlia i les subsegüents amenaces a França i Espanya) per problemes de compliment amb les lleis de privacitat i propietat intel·lectual, Google va decidir limitar el seu xatbot inicialment als Estats Units.

Ara, la mateixa companyia del cercador, ja l’ha obert per als mercats europeus, entre ells, l’espanyol.

L’arribada al mercat europeu és paral·lela a la seva arribada a altres mercats, a la seva disponibilitat en noves llengües, i a la seva actualització amb una sèrie de noves funcionalitats, tal com expliquen en el blog oficial de Google España.

Entre les novetats que proporciona aquesta última actualització de Bard, hi ha la síntesi de veu, que permet escoltar una resposta en comptes de només llegir-la.

També es pot triar un d’entre cinc estils diferents en els quals Bard donarà la resposta a la pregunta: senzill, llarg, curt, professional o informal. D’aquesta manera, es pot anar jugant amb cadascun d’aquests estils per a discernir quin d’ells s’ajusta a donar una millor resposta a la pregunta que se li fa. Mitjançant un menú desplegable, es pot jugar fàcilment amb cadascun d’aquests estils.

La gestió de les converses que es mantenen amb el xatbot, potser un dels aspectes més anodins, necessaris i difícils de mantenir actualitzats de les eines de IA generativa, també es tracta en aquesta actualització de Bard, que a partir d’ara disposa d’elements per a ancorar converses, canviar de nom converses, i reprendre una conversa antiga.

Per als programadors a Python, ara Bard facilita l’exportació del codi font que genera a Replit i a Google Colab.

Per a compartir converses, Google ha adoptat una idea de ChatGPT: per a cada conversa que es vulgui compartir, es pot generar un enllaç, que es copiaria, i que serà el que s’acabaria compartint.

Finalment, la funcionalitat de Google Lens per a ‘comprendre’ imatges i, sobre aquestes, poder treballar generant textos, també s’inclou. No s’ha de confondre aquesta capacitat amb la de generar imatges artificials, per a això es necessitarà una altra eina separada.





Com entrar a Google Bard

És molt simple: Només s’haurà d’accedir al lloc web de Google Bard i, en aquest, iniciar sessió amb el compte de Google de cadascú (se’n pot crear una només per a aquest fet, si no es posseeix).

Després s’hauran d’acceptar els termes d’ús del xatbot i, a partir d’aquí, l’eina presentarà una interfície molt semblant al ChatGPT, a través de la qual es podrà començar a conversar amb ell.





Per Tecnonews