i&i Serveis és present a la Copa del Món femenina d’esquí alpí amb productes exclusius i tallers gratuïts

L’empresa d’inclusió sociolaboral de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM), i&i Serveis, és present a l’Audi FIS Ski World Cup 2026, la Copa del Món femenina de velocitat d’esquí alpí que es disputa a Grandvalira-El Tarter des del 25 de febrer i fins a l’1 de març. Concretament, forma part del World Cup Village, on comptarà amb una parada pròpia per a presentar productes exclusius de la competició elaborats artesanalment per les persones amb discapacitat que treballen en la línia d’articles promocionals i de regal. A més, també oferirà tallers gratuïts oberts a tothom.
Des del divendres 27 de febrer i fins al diumenge 1 de març, la parada d’i&i Serveis estarà oberta al públic en horari de 9 a 14 hores. En aquest espai s’hi podran trobar articles creats especialment per a l’esdeveniment, com un imant amb forma de telecabina i dos clauers temàtics: un amb la forma d’un floc de neu i un altre inspirat en unes ulleres d’esquiar.
A més, també s’hi oferiran productes d’Andorra de la marca pròpia d’i&i Serveis, ‘ilú’, així com els nous clauers de la vaca Bruna d’Andorra, vinculats al patrocini de la competició.
Paral·lelament, entre les 9.30 i les 13 hores, i&i organitzarà activitats gratuïtes en què els visitants podran personalitzar una xapa de l’esdeveniment o pintar el seu propi clauer de fusta. Els tallers no requereixen reserva i estan pensats perquè tothom pugui endur-se un record creat amb les seves pròpies mans.
Amb la participació en aquesta edició de la Copa del Món, “i&i Serveis reafirma el seu compromís amb la inclusió sociolaboral i dona visibilitat al talent creatiu de les persones amb discapacitat, posant-lo en valor en un dels esdeveniments esportius més destacats del país”, assenyalen des de l’entitat.