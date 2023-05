I després diran que Andorra és un caos circulatori…

Vídeo penjat a Instagram al compte de passion_to_flyy

A les hores punta, al Principat, i especialment quan hi ha una gran afluència de turistes, poder circular per les zones més concorregudes és realment complicat. El mateix passa a les grans capitals, com París, Madrid o Barcelona per a posar uns exemples de ciutats molt més grans.

Davant de situacions de trànsit dens, s’han d’extremar les precaucions per part de tots els conductors. Cal parar compte de no provocar cap accident. Ara bé, també és veritat que hi ha racons en aquest món de bojos que, cada dia que se surt amb el vehicle, es corre el risc de prendre mal, molt mal. Si voleu veure el que és un caos circulatori premeu el play del vídeo.





