Què s’ha de fer si es troba un cabirol petit?

Cria de cabirol recent nascuda – Una cria de cabirol recent nascuda és molt petita i feble (Zoo del Pirineu)

El maig és el mes que neixen les cries dels cabirols. Cada any moltes cries són separades de les mares per persones que senten amor pels animals, però que no tenen prou coneixement sobre com funciona la natura. Aquest article pretén prevenir les accions ben intencionades, però, cruels per a aquesta espècie.

Com crien els cabirols

Les cries de cabirol són molt febles. Les primeres 3 setmanes sembla un miracle que puguin sobreviure. Quan neixen, la mare les neteja perquè no facin cap olor. Amaga les cries en la vegetació i s’allunya. Ella sí que fa olor i vol distreure l’olfacte sensible dels depredadors dels seus petits.

Les cries es queden quietes, confiant en la protecció de la seva mare. Regularment s’apropa a les cries per donar-les llet. Mentre les cries mamen la mare els llepa el culet per a estimular la digestió. La mare es menja i es beu tot el que surt. D’aquesta manera assegura que les cries romanen indetectables.

Amb 3 setmanes les cries ja saben córrer i saltar. La mare, llavors, s’uneix amb elles al seu grup d’altres cabirols.





Què fer si es troba cries de cabirols

S’ha de deixa les cries allà on es trobin. No s’han de tocar. Cal allunyar-se en silenci. Si es toquen les cries, la mare no les torna a acceptar i es moriran de gana.





Quan portar les cries de cabirol a un centre de rescat?

• Si trobes la seva mare morta.

• Si veus sang al seu cos. En altres paraules, si estan ferides.





Consells per als agricultors si estan collint un camp i tenen temps de parar la màquina

Si les cries estan amagades a prop de la vora del camp, s’hauria de fer un gest de bona fe i deixar un espai al voltant de les cries sense collir. La mare se les emportarà a un lloc segur una vegada s’acabi la feina.

Si es troben les cries al mig del camp és força improbable que la mare les vagi a buscar. Millor portar-les a un centre de rescat.





Es poden emportar les cries a casa i cuidar d’elles?

Per a assegurar la supervivència de les cries i la seva futura incorporació a la natura cal coneixement i experiència. A més, no està permès tenir animals salvatges a casa. No s’ha de pensar en un mateix, sinó en l’animal. Cal portar-lo a un centre especialitzat. Es pot trucar, per exemple, al Zoo del Pirineu, ubicat a Odèn, al Solsonès, al telèfon 610 75 02 24.

Cabirol amb cries. Cada 2 hores s’apropa als petits per a alimentar-los i netejar-los, tant de dia com de nit (Zoo del Pirineu)

Cuidar dels animals salvatges és cosa de tots.