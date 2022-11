Horòscop del 7 al 13 de novembre

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Haureu d’anar amb compte amb tot el relacionat amb la parella, perquè sembla que les coses estan una mica crispades i tot fa encendre la metxa. El millor en aquests cassos és mirar de respirar a fons i si convé deixar el temes a tractar per un altre moment. La gran sort és que en el camp dels amics i de la feina les coses us aniran molt bé i això us ajudarà a trampejar millor les situacions, sortiu i divertiu-vos.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Les coses us poden sortir força rodones i sense massa esforç podeu conèixer persones interessants i que us poden aportar un bon grapat d’informació i de vivències curioses, no deixeu d’obrir els vostres ulls i deixeu pas a les novetats que s’acosten. Amb l’única cosa que haureu d’estar més atents és amb la relació amb la família, pare i mare, els hi heu de donar una mica més de valor, el necessiten.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Contínuament despistats i amb molt poques ganes de treballar, heu de mirar d’estar una mica més desperts perquè si no us poden acabar avisant per lo despistats que esteu i perquè no escoltareu res del que us diuen cosa que no queda massa bé. Si podeu també estaria bé que estiguéssiu pendents de la gent gran que teniu al vostre voltant, us necessiten i si esteu per ells estaran més contents, segur.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Seran uns dies complicats en relació amb les coses de família, si teniu fills estaria molt bé que els hi féssiu una mica de cas i que passéssiu més temps amb ells perquè us necessiten a prop. A part d’això també se us despertarà tot el que són inquietuds per a conèixer coses diferents i per a descobrir coses que sempre us han tingut una mica encuriosits, no està de més que pregunteu o busqueu respostes.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Estareu molt lluitadors i valents, és com si la vostra força interior se us despertés i us demanés que us espaviléssiu, a veure si li feu cas perquè esteu en un molt bon moment per a fer coses i sobretot per a portar projectes en dansa. També heu de tenir en compte que tota l’energia que deixeu anar és molt bona per a crear-ne més i això fa fluir millor. Només heu d’anar amb compte amb els viatges, ull a la carretera.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Tindreu molt bones idees en el camp de la feina i això pot ser molt bo tant per vosaltres com per la gent del vostre entorn, si podeu i és el cas torneu allò que us han deixat, més que res per a poder estar més tranquils i perquè així un altre dia us tornaran a deixar el que convingui. Estareu molt bé a casa i això farà que també estigueu bé amb la gent de casa, aprofiteu-ho que aquesta tranquil·litat és genial.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Les ganes de comoditat i de no fer gaire bé res seran importants i si podeu reposeu i si no agafeu-vos les coses amb calma i aneu fent. La veritat és que una anada a algun spa se us posaria d’allò més bé. De totes maneres és important que us espavileu en el tema de la lectura i en aprendre coses, no us requerirà quasi cap esforç físic i crec que us anirà prou bé, o sigui que ja ho sabeu a llegir i relaxar-vos.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Si us ve de cop algú hi us proposa alguna cosa una mica fora del normal tingueu els ulls ben oberts perquè possiblement us pot portar problemes la cosa. Tindreu moltes tendències a que us facin propostes deshonestes i que us vinguin amb històries de doble sentit. Cal que estigueu al lloro de tot el que se us acosti. Això sí, freneu les coses però sempre amb bon rotllo, la indiferència es un bon sistema.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Tot el que va lligat amb el tema de respiració sembla que te ganes de fer la punyeta, estareu molt propensos a tenir refredats i a sentir-vos molt tapats, la cosa està en que heu de mirar de cuidar-vos i d’abrigar-vos si convé, no cal que vulgueu fer-vos els valents que després aquestes coses es paguen cares. Sort que en el camp de la feina les coses us poden anar força bé i això ho compensa una mica tot.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Tot i que amb la figura de la mare hi haurà moments molt complicats, us haig de dir que les coses se us plantegen força bé i que sabreu trobar el moment adequat per a dir el que penseu sense embuts. Tot això està molt bé però és important que estigueu pendents de la parella i que encara que amb els amics tot vagi molt bé, heu de dedicar una estoneta a la persona que representa el que més estimeu.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Us afectareu més del que ho soleu fer per coses que en principi no us toquen directament a vosaltres, això és una mica de mal fer, ja que patireu per res, però de vegades aquestes coses són molt difícils de controlar. Si em voleu creure serà millor que mireu d’estar en bona companyia i sortiu a passar-ho bé fent coses que us agradin, fins i tot anar a caçar bolets, que us anirà bé anar a la muntanya.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

És possible que hagueu de fer algun desplaçament llarg, lo de llarg dependrà del que soleu fer normalment, us pot ser llarg anar a Barcelona o us pot ser llarg anar a Paris, però el que si que està clar és que hi pot haver un viatge imprevist, que el podeu fer o no, però que es planteja. Per altra banda heu de mirar de situar una mica més les coses relacionades amb l’àmbit familiar que està una mica revolucionat.