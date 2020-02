Va haver-hi un temps en el qual no hi havia mapes. Resulta difícil d’imaginar en una era en la qual, segons acaba d’anunciar Google, pràcticament tot el globus està mapejat.

La primera empresa de la xarxa ha afirmat que Google Earth ha fotografiat des dels seus satèl·lits el 98% de les zones habitades del planeta terra. Això suposa que l’empresa té fotografies de 58 milions de quilòmetres quadrats.

Els assoliments de la companyia nord-americana no es detenen aquí. El Street View de Google ha fotografiat 16 milions de quilòmetres quadrats. En aquest cas, l’empresa no sols ha visitat zones habitades doncs en el seu registre es troben, per exemple, les carreteres de la Vall de la Mort a Califòrnia, on les condicions climatològiques extremes fan pràcticament impossible la vida.

Per a aquesta segona tasca s’han utilitzat múltiples vehicles. Des de cotxes fins a cambres transportades per persones, camells, vaixells i fins i tot ovelles han estat utilitzades per a aconseguir una fita de la història.

Certament els números del gegant de la informàtica i les telecomunicacions són sorprenents. No obstant això, una ràpida observació a Google Maps ens demostra que el món és difícil de conquistar cartogràficament. Encara queden territoris vastos sense fotografiar. El Street View només arriba a Àfrica, per exemple, en els territoris més meridionals com són Sud-àfrica i a la Xina òbviament, no existeixen pràcticament registres.

Tecnonews