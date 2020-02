El ministre d’Economia considera que pel que fa a l’heliport aquesta nova embranzida hauria de ser la definitiva. Jordi Gallardo afirma que no sempre es pot comptar amb el 100% del suport recordant que aquesta era la quarta ocasió en què s’inicia la iniciativa per estudiar la localització i la viabilitat.

Gallardo ha reconegut que a banda de les dues ubicacions que han sortit a la llum aquests dies, la Caubella i Beixalís, hi ha més emplaçaments que estan sent motiu d’estudi per part de l’executiu. També pensa que no hi ha veus en contra de la necessitat d’aquesta infraestructura aèria i ha recordat que mai es té el consens absolut de tothom en projectes d’aquest tipus.