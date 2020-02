Segons Gili, comparativament els càrrecs de confiança d’aquest consolat cobraran menys que l’anterior. En total suposarà un estalvi anual del 22%. Per exemple l’actual secretari general cobrarà 3.800 euros bruts mensuals, en contra dels 5.525 que percebia el seu predecessor. Per a la minoria cada cas és diferent i no es poden establir diferències generals. Miquel Aleix considera que “no podem comparar, per exemple, el salari del secretari actual amb el del senyor Àngel Grau que portava 43 o 44 anys a la casa. Només per antiguitat en el mateix comú hi ha un diferencial importantíssim”.



Pel que fa als canvis en els càrrecs de relació especial, des del comú han recordat el règim pel qual es regeixen aquest tipus de càrrec, que finalitzen al mateix temps que el comú que els contracta. Rosa Gili ha defensat les incorporacions que han fet. Explica que “entenc que cadascú agafa les persones que considera necessàries per tirar endavant el seu projecte. Les persones que ens acompanyen estan aquí perquè les hem triat i pensem que són les persones adequades”.



La majoria s’ha marcat un topall d’endeutament del 65%, una xifra que supera el 53% del 2019, com ha recordat l’oposició. En tot cas des de la majoria remeten aquest debat a quan toqui discutir el pressupost del 2020.