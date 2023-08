Treballadors d’una empresa participant en un joc de rol (Getty images)

El Role Playing, o joc de rol, és una tècnica d’aprenentatge i desenvolupament de competències que simula situacions reals dins d’un entorn controlat. Aquesta metodologia pot ser molt útil en l’àmbit empresarial per a la formació, la millora de les habilitats comunicatives, la presa de decisions, la resolució de conflictes i moltes altres aplicacions. A continuació, explorarem algunes de les diferents formes d’aplicar el Joc de rol a l’empresa i les seves utilitats:

Entrevistes de treball simulades: El Joc de rol pot ser utilitzat per a preparar candidats per a una entrevista de treball. Els participants interpreten els rols de l’entrevistador i el candidat, permetent a aquest últim practicar com respondre a preguntes difícils, demostrar les seves habilitats i presentar-se de manera convincent.

Entrenament de vendes: És una eina poderosa per a millorar les habilitats de vendes dels treballadors. Es pot fer servir per a simular interaccions amb clients i entrenar-los en com abordar objeccions i queixes, presentar productes o serveis i tancar una venda amb èxit.

Gestió de conflictes: En escenaris de conflicte, el Joc de rol pot ajudar els empleats a aprendre com abordar situacions difícils i converses delicades. Aquesta tècnica permet als participants practicar la gestió emocional i les tècniques de resolució de conflictes.

Formació en lideratge: En aquest cas, els participants assumiran el paper d’un líder i s’enfrontaran a desafiaments com gestionar un equip, prendre decisions importants i inspirar els seus col·laboradors.

Simulacions de crisi: Per a afrontar situacions de crisi, el Joc de rol és una eina excel·lent per a entrenar els equips de resposta d’emergència. Això permet provar protocols, avaluar la coordinació i millorar la presa de decisions en moments crítics.

Desenvolupament de soft skills: El Joc de rol és ideal per a millorar les soft skills dels empleats, com la comunicació, l’empatia, la persuasió i la negociació. A través de la simulació de situacions quotidianes, es poden identificar àrees de millora i treballar per a reforçar aquestes competències.

Canvi de rols: En llocs de treball on és rellevant entendre diferents perspectives, el Joc de rol pot ser útil per a fer que els treballadors intercanviïn rols i experimentin altres responsabilitats. Això pot afavorir la comprensió mútua i millorar la col·laboració entre departaments.

Assumpció de noves responsabilitats: Quan un empleat assumeix un nou càrrec o responsabilitats, el Joc de rol pot ajudar en la seva transició. Interpretant situacions típiques del nou rol, l’empleat es familiaritza amb les seves noves tasques i reptes.