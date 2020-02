Avui s’ha disputat una nova prova de la Copa del Món, amb la presència d’Irineu Esteve en els 15km en mass start. L’andorrà ha acabat 33è en una cursa amb molta mala sort però on ha demostrat el seu nivell remuntant fins a 47 places. Finalment s’ha quedat a les portes dels punts de Copa del Món, a 2” de la 30a plaça.

Esteve es movia en posicions còmodes en la cursa quan en el quilòmetre i mig aproximadament ha patir una caiguda per culpa d’un altre fondista. Com a conseqüència d’això, l’andorrà ha trencat l’esquí, i tot i que el canvi de material ha estat ràpid per part de l’equip, Esteve ha reiniciat la cursa últim, és a dir 80è.

A partir d’aquí ha començat una remuntada espectacular del fondista de la FAE, que ha començat a recuperar terreny a cada quilòmetre que passava. Finalment, la cursa ha acabat amb Esteve 33è, és a dir que ha remuntat 47 places. L’andorrà, a més, ha acabat a només 2 segons de la 30a posició que donava accés als punts de la Copa del Món.

Esteve ha completat la cursa amb un temps de 34.57,1, a 1.46,8 del guanyador, el rus Alexander Bolshunov (33.10,3), i a 2 segons de la 30a plaça que ha ocupat l’italià Francesco De Fabiani, amb +1.44.4.

Carola Vila, 18a als 7,5km patinadors de la Copa d’Europa de Tarvisio

Avui s’ha disputat a Tarvisio (Itàlia) la segona prova de la Copa d’Europa femenina i masculina, amb Carola Vila en la categoria absoluta i Quim Grioche en la júnior. Vila ha aconseguit la 18a posició en els 7,5km patinadors, mentre que Grioche ha estat 57è en els 10km patinadors.

Carola Vila, que ahir era 17a en aquesta cita italiana de la Copa d’Europa, avui en la segona jornada es mantenia dintre de la seva regularitat en finalitzar els 7,5km patinadors en la 18a plaça. L’andorrana ha arribat a meta amb 20.51,4, a 1.14,3 de la guanyadora, la italiana Elisa Brocard (19.37,1). L’andorrana, que es movia entre les 15-17 primeres, ha caigut en la part final i ha perdut alguna posició que l’han deixat, finalment, en la 18ª posició.

Pel que fa a la prova júnior masculina, Grioche ha estat 57è a 4.40,2 del vencedor, l’italià Davide Graz.

Laura Orgué, entrenadora: “Ha estat una bona cursa de Carola. Estem sent regulars tota la temporada, mantenint bones diferències de temps respecte a les primeres. Ella avui s’ha trobat una mica més cansada que ahir físicament, però igualment ha rendit molt bé. Ha tingut una petita caiguda al final que li ha fet perdre possiblement un parell de posicions”.