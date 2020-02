Molt profitosa la jornada d’avui a Pila, amb un gegant dels Nacionals Júniors italians que ha comptat amb Carla Mijares i Xènia Rodriguez en el podi, com a segona i tercera classificades, respectivament.

Mijares, que a més s’ha imposat en la classificació U18, ha estat segona amb +1.17 respecte a la primera classificada, la italiana Pilar Elisa Lucchini, que ha guanyat amb 1.47.50. Amb aquest resultat, l’andorrana no aconseguia millorar punts FIS en la disciplina, però per ben poc, ja que n’ha fet 61.79, quan en l’última llista de la FIS en té 59.59.

Qui sí ha millorat punts ha estat Xènia Rodriguez. L’esquiadora, que ha finalitzat tercera amb +1.33 respecte a Lucchini, ha marcat 63.30 punts, millorant els seus 74.52 de l’última llista de la FIS.

Igualment, Jessica Núñez ha estat 14ª, amb +4.62 mentre que no han finalitzat la primera mànega Jordina Caminal i Iria Medina.

Gutiérrez segueix agafant ritme de competició a Krakauebene

Per altra part, a l’estació de Krakauebene (Àustria), Mireia Gutiérrez ha tornat a competir avui amb un eslàlom FIS.

L’andorrana ha tornat a lluitar per agafar ritme de cara a les pròximes curses. Avui no ha pogut completar la segona mànega, i ha quedat fora. La prova ha estat per a l’austríaca Hannah Koech, amb 1.31.26.