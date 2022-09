Espectacle a càrrec de “Pels més menuts” adreçat a infants de 0 a 5 anys i al seu nucli familiar

El Govern i la Fundació ONCA, continuen amb el projecte educatiu, que té com a objectiu formar els més petits en el món musical. Així, el tercer dels espectacles familiars previstos serà aquest dissabte, dia 24 de setembre, amb Pels més menuts i l’espectacle Soul & Funk a l’Auditori Claror del Centre Cultural i de Congressos Lauredià. La companyia durà a terme tres passis a les 10.30 h, a les 11.30 i a les 12.30 h.

L’espectacle està recomanat a nadons i infants de 0 a 5 anys i té una durada de 45 minuts. Les entrades es poden aconseguir a través del web www.onca.ad , a un preu de 10 euros per unitat familiar d’un màxim de 4 persones.

L’espectacle oferirà un viatge per la història de la música negra: cançons espirituals, Gospel, Dixyland, Swing, Blues, Jazz, Funk, Disco…

Algunes de les cançons són: Amazing grace, Wade in the water, The enterteiner, Sumertime, Saint Louis Blues, All of me, Scrapple from the apple, I feel good, entre altres.

La música negra sempre ha estat molt lligada al moviment, la improvisació, la passió i al sentiment. Tots aquests ingredients els trobarem combinats amb una cuidada i elegant posada en escena, amb uns músics transmetent als més menuts la màgia dels seus instruments.