Escaldes optimitza els recursos de la recollida de residus voluminosos

El Comú d’Escaldes-Engordany ha impulsat una reorganització de la recollida de residus voluminosos amb l’objectiu d’optimitzar recursos, afavorir la lluita contra el canvi climàtic i donar un millor servei a la ciutadania. Els canvis entraran en vigor a partir del dilluns 7 de febrer.

Així doncs, es manté el servei gratuït de recollida porta a porta per a tots els residus que no càpiguen en un cotxe. Abans, però, caldrà avisar els serveis comunals a través del número de telèfon 890865 o per WhatsApp al 622645. Serà necessari assenyalar l’adreça i el tipus de residu que es vol llençar. Tot seguit es podrà dipositar els voluminosos just davant de casa els diumenges, dimarts i dijous de les 20 a les 22 hores. Els dies habilitats per llençar els estris vells de gran envergadura és una de les grans novetats de la reorganització i té per objectiu adequar-se a les necessitats dels ciutadans, tenint en compte que el cap de setmana és un moment en què se sol fer neteja. Des del Comú es demana que a l’hora de deixar els residus al carrer es vetlli per no dificultar el pas de vianants i vehicles i que es faci abans de les 22 hores per no molestar els veïns.

La consellera de Medi Ambient, Mobilitat i Urbanisme, Cèlia Vendrell, ha explicat que el servei porta a porta està destinat als residus d’ús domèstic que no caben en un cotxe, com ara els grans electrodomèstics i els mobles de grans dimensions. No es permet dipositar electrodomèstics petits, joguines, roba, productes químics, medicaments, ni restes d’obra. D’aquesta manera, un forn microones s’ha de traslladar a la deixalleria mentre que un forn de cuina es pot trucar al Comú perquè el passi a recollir. El mateix passaria amb una taula gran o una de petita. Tampoc es poden deixar residus fora dels dies i hores establerts.

L’objectiu de la reorganització del servei és optimitzar els trajectes que es realitzen en la recollida de voluminosos així com els recursos humans i tècnics que s’hi destinen. La cap de Medi Ambient del Comú d’Escaldes-Engordany, Isabel Rogé, ha explicat que a partir d’ara un dels vehicles utilitzats per a la recollida porta a porta anirà directament a CTRASA i l’altre a la deixalleria, on els residus seran classificats per facilitar-ne el reciclatge.

La iniciativa respon a la voluntat del Comú de potenciar les deixalleries. En aquest sentit, es demana que abans de fer ús del servei porta a porta s’utilitzin aquestes instal·lacions. A Escaldes-Engordany hi ha dues deixalleries comunals, una a Ensucaranes i una al Fener. El servei d’aquesta darrera s’ha reorganitzat i a partir d’ara estarà oberta cada dia de la setmana de 7 a 19 hores. A més s’hi ha destinat una persona fixa cada dia de la setmana encarregada d’orientar els usuaris en relació amb la recollida selectiva. La deixalleria d’Ensucaranes obre de dilluns a divendres, de les 8 a les 13 hores i de les 15 a les 18 hores.

Cal recordar que les deixalleries recuperen tota mena de residus domèstic excepte els d’origen industrial. Amb l’entrada en funcionament de les modificacions en el servei de recollida de voluminosos, el Comú d’Escaldes-Engordany ha llençat una campanya de comunicació a les xarxes socials, la web comunal i la distribució de fulletons informatius a totes les bústies de les llars de la parròquia. En aquestes octavetes també hi ha un codi QR que dirigeix a una aplicació que exposa la via d’eliminació de cada residu.