Tercera victòria de Joan Verdú, que consolida el lideratge a la Copa d’Europa de gegant

Joan Verdú ha tornat a guanyar i ha tornat a demostrar que està en un moment de forma espectacular. L’andorrà s’ha imposat a la Copa d’Europa de gegant de Reiteralm (Àustria) i consolida el lideratge de la competició continental.

Aquest divndres Verdú ha sabut lluitar a una cursa en què en la primera mànega era segon. Una segona mànega molt bona ha fet que li capgirés la posició, per finalitzar primer i guanyador per tercera vegada a la Copa d’Europa.

Verdú ha completat la cursa en 1.25.88, mentre que segon ha estat el francès Loevan Parand (+0.73) i tercer el seu compatriota Thomas Lardon (+0.81). L’andorrà era segon a la primera mànega amb +0.09 (43.58), però a la segona ha marcat un 42.30 que ha superat a tota la resta de rivals, per completar els 1.25.88 definitiu.

Consolida el lideratge

Amb aquesta tercera victòria en Copa d’Europa de gegant, Verdú consolida el lideratge en la competició amb 324 punts. L’andorrà suma els 100 punts d’avui que s’hi afegeixen als 200 de les dues victòries de Glungezer i els 24 que va assolir a Zinal gràcies a l’11a posició. En la classificació general, el francès Parand s’ha situat segon amb 206 punts, mentre que el finlandès Samu Torsti cau a la tercera amb 204 punts.

Joan Verdú, esquiador: “Estic esquiant molt bé. Estàvem una mica preocupats per les condicions d’avui perquè l’últim dia va ser molt complicat, però l’organització ho ha fet molt bé i finalment hem tingut una cursa molt bona. Per les meves sensacions, estic tenint molta confiança i estic anant molt ràpid. Ara marxem als Jocs per lluitar pel meu país”.

Cande Moreno, 39a al segon supergegant de la Copa d’Europa de Sarntal

Avui s’ha disputat el segon supergegant corresponent a la Copa d’Europa de Sarntal (Itàlia), on Cande Moreno ha finalizat en la 39a posició.

L’andorrana ha acabat amb 1.17.23, a 1.97 de la guanyadora, l’austríaca Franziska Gritsch, que amb 1.15.26 ha tornat a guanyar la cursa.

La cursa d’avui ha estat molt ajustada. La prova és que de la 39a plaça de Cande Moreno fins la 30a que donava accés als punts (la italiana Federica Sosio), només hi havia 0.55 de marge.

Roger Vidosa, director d’alpí: “Una mica com ahir… està encara una mica lluny en supergegant. Falta fer alguns entrenaments més en aquesta disciplina per acabar d’estar al cent per cent, però penso que ho aconseguirà. No li falta gaire, avui estava molt just, a menys de dos segons i la 39”.