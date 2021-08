Els raiers de Coll de Nargó celebren la tradicional baixada de rais

Dos rais amb quatre tripulants cadascun han tornat a solcar aquest dissabte el riu Segre per a rememorar aquest antic ofici en la 32a Baixada dels Raiers de Coll de Nargó. Com a principal novetat, el recorregut s’ha hagut d’escurçar per l’escassetat de pluges i no ha superat el quilòmetre de llargada.

“Notem moltíssim el canvi climàtic”, ha explicat el president dels raiers de Coll de Nargó, Àlex Ferré, que ha afegit: “Cada any hi ha menys cabal i si no canvia els rais no es podran fer a l’estiu perquè no hi haurà aigua”.

La festa ha començat amb l’enraiada i ha continuat amb la baixada per la zona de la ‘platgeta’ dels Clops de Fígols. El programa ha finalitzat a les quatre de la tarda amb una ofrena floral al monument de la dona del raier.

L’Associació de Raiers de la Ribera del Segre ha pogut celebrar la seva 32a baixada aquest dissabte, després que la setmana passada s’hagués d’ajornar a causa de les mesures establertes pel Procicat davant l’onada de calor i el risc d’incendi. Això ha suposat que durant la setmana els organitzadors hagin hagut de remullar els trams de fusta que ja s’havien construït per a evitar que les branques de bedoll que uneixen les bigues poguessin assecar-se.

Patrimoni Immaterial de la Humanitat de la Unesco

Des de l’entitat que promou la festa, confien que l’any vinent els raiers, denominats en anglès ‘timber rafting‘, puguin rebre el reconeixement de Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la Unesco. Segons ha indicat Ferré, “això pot significar que aquesta tradició sigui immortal, a més de consolidar el record de l’ofici de raier”.

Les associacions raieres de la Pobla de Segur i de Coll de Nargó formen part d’aquesta candidatura de caràcter internacional, juntament amb una quarantena d’entitats més d’onze països europeus. El projecte el lidera Polònia, a més de ser-hi presents també Alemanya, Àustria, República Txeca o Letònia. Pel que fa a l’Estat, hi participen organitzacions de Navarra, Aragó i Castella-La Manxa.