Els museus i monuments van rebre 172.260 visites el 2024

El CAEE amb una exposició d’obres d’Henri Matisse (comuee)

La Taula de Museus ha presentat aquest dijous el balanç de visitants corresponent a l’any 2024. Concretament, durant l’any passat van passar pels museus, monuments i sales d’exposicions 172.260 persones, 25.622 més que el 2023, quan es va arribar a 146.638 visites.

A la Taula coexisteixen múltiples equipaments culturals de diversa naturalesa, que ofereixen una àmplia oferta cultural als ciutadans del país i els turistes que visiten el Principat. Des d’aquests equipaments es programem activitats i tallers, es fan exposicions i s’ofereixen molts serveis als usuaris, a més de conservar patrimoni material i immaterial.





Per parròquies, les visites van ser les següents:

Canillo

Espai Galobardes 340 Museu de la Moto 4.703 Santuari Basílica de Meritxell 15.654 Total 20.697





Encamp

Casa Cristo, Museu Etnogràfic 3.113 Museu d’Art Sacre 277 Museu Nacional de l’Automòbil 10.740 MW Museu de l’Electricitat 10.410 Total 24.540





Ordino

Espai Sociocultural Cal Pal 2.176 Mina de Llorts 4.632 Mola i serradora de cal Pal (juliol i agost) 312 Museu Casa d’Areny-Plandolit 15.627 Museu de la Miniatura 8.855 Sala d’exposicions Era del Raser 508 Total 32.110





La Massana

Farga Rossell Centre d’Interpretació del Ferro 4.362 Museu Casa Rull 3.471 Museu La Massana Còmic 2.671 Total 10.504





Andorra la Vella

Bici Lab Andorra 12.194 Casa de la Vall 22.817 Espai Columba 11.131 Sala d’Exposicions del Govern 4.121 Total 50.263





Sant Julià de Lòria

Sala d’exposicions Sergi Mas 1.981 Santuari de Canòlic (juliol i agost) 1.045 Total 3.026





Escaldes-Engordany

Centre d’Art d’Escaldes- Engordany (CAEE) 14.902 Espai Caldes 5.958 Museu Carmen Thyssen Andorra 10.260 Total 31.120

Així mateix, la Taula de Museus és un instrument de treball que permet coordinar-se per a oferir les activitats de les Nits d’estiu als museus, però al mateix temps cadascun dels membres organitza propostes per la seva banda. Durant aquest 2024 als museus, monuments i sales d’exposicions s’han portat a terme 586 activitats. La Taula valora positivament l’organització d’activitats, seguint la tendència iniciada en els darrers anys, ja que permeten fidelitzar tant el públic local com oferir una experiència diferent al públic en general. Aquestes iniciatives han fet possible, segons els responsables dels equipaments dels museus, que els visitants retornin als museus per a conèixer-los de manera diferent i suposen un percentatge gens anecdòtic dels visitants totals dels museus.





El balanç del 2024, pel que fa a les activitats incloses a les Nits d’estiu als museus i a cadascuna de les programacions habituals, queda desglossat de la forma següent:

Canillo

Número d’activitats Assistents Espai Galobardes i Museu de la Moto 19 692 Santuari Basílica de Meritxell 1 50 Total 20 742





Encamp

Número d’activitats Assistents Casa Cristo, Museu Etnogràfic 4 235 Museu Nacional de l’Automòbil 7 260 MW Museu de l’Electricitat 47 1.836 Total 58 2.331





Ordino

Número d’activitats Assistents Museu Casa d’Areny-Plandolit 19 2.713 Total 19 2.713





La Massana

Número d’activitats Assistents Farga Rossell Centre d’Interpretació del Ferro 15 487 Museu Casa Rull 7 183 Total 22 670





Andorra la Vella

Número d’activitats Assistents Bici Lab Andorra 74 2.721 Casa de la Vall 13 578 Espai Columba 32 1.353 Sala d’Exposicions del Govern 47 992 Total 166 5.644





Escaldes-Engordany