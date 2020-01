Com porta fent des de l’any 2000, l’Institut de Color Pantone ha presentat el color de moda que marcarà els pròxims 12 mesos. El color triat per a abanderar el 2020 és el Pantone 19-4052, també conegut com a Classic Blue o Blau Clàssic.

El procés de selecció del Color de l’Any comporta un profund estudi i anàlisi de tendències. Per a arribar a la selecció final de cada any, els experts del Pantone Color Institute analitzen a fons el mercat a la recerca de noves influències. Entre aquestes s’inclouen: la indústria de l’entreteniment, pel·lícules en fase de rodatge, col·leccions itinerants d’art, nous artistes, moda, destinacions turístiques, noves tecnologies i xarxes socials, etc.

Si en 2019 el color triat va ser el Living Coral, en 2020 és el torn del Pantone 19-4052 Classic Blue. Segons la institució, es tracta d’un blau atemporal i imperible que destaca per la seva elegància i simplicitat. També assenyalen que transmet tranquil·litat i honestedat, a més de convidar a aprofundir en les coses i desenvolupar una perspectiva pròpia. Com afirma Leatrice Eiseman, directora executiva del Pantone Color Institute, «vivim en una època que exigeix confiança i fe. Aquesta classe de constància és la que expressa el Pantone 19-4052 Classic Blue, un to blau sòlid i fiable amb el qual sempre podem comptar».

Influència en el món beauty

Com hem vist en les passarel·les de moda internacionals per a l’any vinent, i cada vegada en més aparadors, el nou Color Pantone pot traslladar-se fàcilment al vestuari. Però és que, a més, arriba en un moment excel·lent pel que fa al maquillatge i les ungles, ja que estem gaudint d’una època de gran atreviment i originalitat, en la qual els colors s’han alliberat d’etiquetes i convencionalismes.

Si parlem de maquillatge, la nostra mirada serà el millor llenç per a lluir el Classic Blue, ja que es tracta d’un to súper versàtil que senti bé a tothom i a qualsevol edat. Si busques un resultat senzill i sobri per al dia a dia, pots optar per treballar únicament un eyeliner Classic Blue o afegir un toc de blau sobre ombres més neutres. Però si el que vols és acaparar els focus, atreveix-te amb un maquillatge realitzat completament en tons blaus. És una de les grans tendències del moment i el resultat és increïble.

En el cas de la manicura, els esmalts Classic Blue es convertiran en un bàsic més, al costat dels nude i el negre de la temporada, proporcionant elegància i també un toc molt personal als teus estilismes. Si vols posar a prova la seva versatilitat, atreveix-te a utilitzar esmalts amb diferents acabats: purpurina, metal·litzat, mat, etc.

Què hi ha del pèl? No, no és cap bogeria. Aquest to blau pot ser un gran aliat si volem acabar d’una forma original amb el monocolor de les cabelleres fosques, sempre que s’apliqui en forma de reflexos subtils. Pot aplicar-se, per exemple, sobre un serrell espès –com el de la imatge–, en la zona de mitjans i puntes, a l’estil de les metxes californianes, o a l’interior de la cabellera, per a un efecte més dissimulat.

El Classic Blue es cola en el teu necesser

Midnight Recovery Concentrate, de Kiehl’s. Només fan falta unes gotes d’aquest popular oli facial perquè la teva pell es recuperi mentre dorms. Està enriquit amb extractes vegetals i olis essencials, com l’oli essencial de lavanda i l’oli d’onagra, perquè la pell comenci el dia regenerada. A més, aquest Nadal, el núm. 1 en vendes de la marca ve decorat amb un disseny entranyable i molt especial. El seu preu: 40 €/30ml.

Kenzo Homme Eau de Toilette, de Kenzo. Un Eau de Parfum més intens, tancat en un flascó de bambú degradat en un to blau sobri i profund. A la seva original combinació de sàndal i notes marines s’afegeixen notes intenses i contrastades que aporten masculinitat i dinamisme al conjunt. Una alenada de frescor apareix de la mà de notes cítriques, especiades i aromàtiques de cardamom i menta. El vetiver i el cedre, les notes més vibrants, provoquen una serenitat amb caràcter que es torna més sensual pel seu fons de vainilla. El seu preu: 62,50 € / 50ml.

Electric Chill Eyeshadow Palete, de Rodial. Aquesta luxosa paleta d’ombres inclou l’exclusiu to blau vibrant de moda i altres cinc colors marrons i nudes, clàssics i càlids, amb els quals fer nombroses combinacions: des d’un ull discret en tons neutres per al dia a dia, fins a un fumat al qual afegir dramatisme amb un toc de blau per a les nits més especials. Les ombres mat d’alt pigment proporcionen definició i afegeixen profunditat a la mirada. La seva textura suau i sedosa es difumina amb facilitat, al mateix temps que garanteix un acabat durador per portar tant de dia com de nit. El seu preu: 58 €

Cura Filler Instantani, de la línia Age Protect d’Uriage. Inspirat en la medicina estètica, aquesta cura multicorrecció actua instantàniament sobre els signes de l’edat. Té una doble acció: l’acció Filler-like treballa específicament les arrugues visibles per a allisar-les, gràcies a l’àcid hialurònic; per part seva, l’acció Blur combina l’agent pore-refiner amb pólvores soft-focus per a tancar els porus i difuminar visiblement les marques, taques i textura de la pell. Preu orientatiu: 25 €/30ml.

YSL Beauté

Màscara Volume Effet Faux Cils núm. 3, de YSL Beauté. Gràcies a l’oli d’argán del Marroc i a l’extracte de noguera obtinguda als jardins del Ourika de YSL Beauté, les pestanyes adquireixen major flexibilitat i els colors es veuen espectaculars. Per part seva, amb el «triple-film complex» el volum XXL està garantit: ofereix una pel·lícula que embolica cada pestanya, una altra que arrissa i una última que fixa, aconseguint un efecte de pestanyes postisses a l’instant. A més, ara compta amb un nou disseny modern i elegant, en tons plata i or. El seu preu: 36,30 €